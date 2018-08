Hertha BSC – 1. FC Nürnberg heute live: TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Hertha BSC bekommt es am ersten Spieltag der Saison heute mit dem 1. FC Nürnberg zu tun. Ihr wollt wissen, wo ihr die Partie im TV oder im Internet Livestream verfolgen könnt? SPOX gibt euch alle wichtigen Informationen zur Übertragung der Partie.

Während das Team von Pal Dardai in der vergangenen Saison am Ende den zehnten Platz erreichte, gibt der Club nach langjähriger Abstinenz wieder seine Comeback in der höchsten deutschen Spielklasse.

Hertha BSC - 1. FC Nürnberg: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Hertha BSC 1. FC Nürnberg Datum Samstag, 25.08.2018 Uhrzeit 15.30 Ort Olympiastadion Berlin Schiedsrichter Tobias Welz

Hertha BSC gegen den 1. FC Nürnberg heute live sehen

Die Rückkehr des 1. FC Nürnberg in die erste Liga gibt es heute ausschließlich im Pay-TV bei Sky live zu sehen.

Die Sendung zum Spiel beginnt dabei um 15.15 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 5 und HD. Zusätzlich zum Einzelspiel bietet der Sender eine Konferenz mit den parallel stattfindenden Bundesligapartien an. Die Vorberichterstattung zur Konferenz beginnt um 14 Uhr.

Folgendes Personal begleitet die Partie zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Nürnberg heute bei Sky:

Moderation: Esther Sedlaczek

Esther Sedlaczek Experten: Christoph Metzelder, Reiner Calmund

Christoph Metzelder, Reiner Calmund Kommentator der Einzelpartie: Oliver Seidler

Oliver Seidler Kommentator der Konferenz: Tom Bayer

Sky-Abonnenten können das Spiel bei Sky Go auch via Livestream verfolgen. Diese Kommentatoren sind bei Sky in dieser Saison im Einsatz.

Bei DAZN sind die Highlights bereits 40 Minuten nach Abpfiff verfügbar.

Hertha BSC gegen den 1. FC Nürnberg: Liveticker und Highlights

Wie zu jedem Bundesligaspiel bietet SPOX auch zur Partie zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Nürnberg einen Liveticker an, bei dem ihr immer auf dem Stand der Dinge bleibt.

Ab Montag (0 Uhr) zeigt SPOX außerdem Highlights zu allen Spielen.

Hertha BSC gegen 1. FC Nürnberg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die endgültigen Startaufstellungen der beiden Teams werden erst rund eine Stunde vor Anpfiff der Partie bekanntgegeben. So könnten Hertha BSC und der 1. FC Nürnberg ihr erstes Bundesliga-Spiel in dieser Saison bestreiten.

Hertha BSC: Jarstein - Stark, Rekik, Torunarigha - Lazaro, Duda, Maier, Plattenhardt - Kalou, Mittelstädt - Ibisevic

1. FC Nürnberg: Bredlow - Valentini, Margreitter, Mühl, Leibold - Petrak - Salli, Fuchs, Behrens, Zrelak - Ishak

© getty

Hertha BSC gegen FC Nürnberg: Diese Spieler fehlen

Hertha BSC:

Peter Pekarik (Kniereizung)

Vladimir Darida (Knochenödem Knie)

Marius Gersbeck (Kreuzbandriss)

Davie Selke (Pneumthorax)

Mathew Leckie (Innenbandverletzung)

FC Nürnberg:

Ewerton (Syndesmosebandanriss)

Dennis Lippert (Kreuzbandriss)

Hertha BSC gegen 1. FC Nürnberg: Die letzten Aufeinandertreffen