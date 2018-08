Rasenfunk - Bundesliga-Saisonvorschau 2018/19: "Der BVB wird Meister"

Wird es der FC Bayern schaffen und sich gegen alle Widerstände (Gegenwind, Regen, Mückenstiche) den Meistertitel ein weiteres Mal sichern? Das ist wohl die einzige Frage, die wir recht kurz abhandeln in unserer Saisonvorschau. Denn abgesehen vom Rekordmeister mit seinen Baustellen gibt es ja noch 17 andere Vereine. Die schauen wir uns mal genauer an und wagen am Ende der Sendung auch eine Prognose der Abschlusstabelle.

Nele Hüpper und Christopher Ramm blicken mit uns auf die Saison 2018/19 voraus. Wir analysieren alle Teams und tippen die Abschlusstabelle.

