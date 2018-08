User-Talk zum Bundesliga-Liveticker: u.a. S04 - Wolfsburg, Eintracht - SC Freiburg

Am 1. Spieltag will der FC Schalke 04 unter Domenico Tedesco da anknüpfen, wo die Königsblauen in der vergangenen Saison aufgehört haben. Zum Auftakt gastieren die Knappen in Wolfsburg. Außerdem kämpft die Eintracht in Freiburg gegen eine handfeste Krise. Mit Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Nürnberg feiern zwei Traditionsvereine ihre Rückkehr in die Beletage des deutschen Fußballs. Hier könnt Ihr diskutieren, während Ihr den LIVETICKER verfolgt.

