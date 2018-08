FC Schalke - News und Gerüchte: 25 Millionen Euro für Nicolas Pepe von OSC Lille?

Der FC Schalke 04 soll laut Medienberichten aus Frankreich an Nicolas Pepe vom OSC Lille interessiert sein und könnte bis zu 25 Millionen Euro aufbringen. Außerdem: Sebastian Rudy holte sich vor seinem Wechsel zu Schalke Tipps bei Leon Goretzka.

Schalke-Gerücht: Kommt Pepe aus Lille?

Rüstet Königsblau nach dem Transfer von Sebastian Rudy noch einmal nach? Laut Informationen von France Football haben die Knappen beim OSC Lille wegen Nicolas Pepe angeklopft. Inklusive Boni sollen die Schalker bereit sein, bis zu 25 Millionen Euro für den Offensivspieler für die rechte Außenbahn zu investieren.

Dass Schalke überhaupt so viel Geld in die Hand nehmen kann, sei demnach weiterhin dem Verkauf von Thilo Kehrer zu PSG geschuldet, der satte 37 Millionen Euro in die Kassen der Königsblauen spülte.

Der 23-jährige Pepe startete für Lille stark in die Saison und verbuchte in den ersten drei Ligaspielen bereits ein Tor und drei Vorlagen.

Nicolas Pepes Karrierestatistiken

Saison Team Spiele Tore Vorlagen 2018/19 OSC Lille 3 1 3 2017/18 OSC Lille 36 13 5 2016/17 SCO Angers 33 3 1

FC Schalke, News: Rudy holte sich Tipps bei Leon Goretzka

Rollenwechsel bei Goretzka und Rudy: Die beiden Nationalspieler haben zeitversetzt den Verein getauscht, zuletzt war es Rudy, der sich Königsblau anschloss. Zuvor hatte sich Rudy ein paar Tipps bei Goretzka zu den Königsblauen abgeholt.

"Ich habe mich bei Leon über Schalke erkundigt", enthüllte Rudy gegenüber der SportBild und schob nach: "Das war sehr wichtig für meine Entscheidung." Goretzka spielte von 2013 bis 2018 für die Knappen, bevor er im Sommer ablösefrei zu den Bayern wechselte.

"Leon hat mir nur Positives erzählt: Schalke habe eine überragende Mannschaft, einen tollen Trainerstab, Wahnsinns-Fans", berichtete der Neu-Schalker über das Gespräch mit Goretzka: "Er hat mir die Entscheidung leicht gemacht, regelrecht von Schalke geschwärmt."