FC Schalke - News und Gerüchte: 30,5 Millionen-Paket für Sebastian Rudy?

Die Verpflichtung von Sebastian Rudy kostet den FC Schalke anscheinend im Gesamtpaket über 30 Millionen Euro. Der Nationalspieler absolvierte bereits am Dienstagvormittag seine erste Trainingseinheit für seinen neuen Verein.

Rudy kostet Schalke wohl insgesamt über 30 Millionen Euro

Die Verpflichtung von Sebastian Rudy vom FC Bayern München und dessen Unterschrift für vier Jahre kostet den FC Schalke einem Bericht der Bild zu Folge insgesamt circa 30,5 Millionen Euro.

In vier Jahresraten überweisen die Knappen demnach insgesamt 16,5 Millionen an den deutschen Rekordmeister, Rudy soll pro Jahr ein Grundgehalt von 3,5 Millionen plus eventuelle Prämienzahlungen erhalten.

Nach nur einem Jahr in München wechselte der zentrale Mittelfeldspieler am Montagabend zum deutschen Vizemeister.

Rudys Leistungsdaten beim FC Bayern in der Saison 2017/18

Wettbewerb Spiele Tore Torvorlagen Bundesliga 25 1 4 Champions League 5 0 0 DFB-Pokal 4 0 1

Erstes S04-Training für Rudy - Mascarell fehlt

Am Dienstagvormittag absolvierte Rudy nach seinem Wechsel bereits seine erste Trainingseinheit für seinen neuen Verein.

Omar Mascarell fehlte hingegen bei der Einheit. Nach einem Muskelfaserriss im Trainingslager erlitt der Spanier zuletzt offenbar einen Rückschlag bei der Reintegration ins Teamtraining und absolvierte eine indidivuelle Einheit.