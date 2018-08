BVB: Spielplan von Borussia Dortmund - Datum, Termin, Gegner

Der BVB ist mit dem 4:1-Sieg gegen RB Leipzig optimal in die Saison gestartet. Doch wie geht es nun weiter? Hier gibt es eine Übersicht über den Spielplan des BVB und alle kommenden Spiele und Partien von Borussia Dortmund.

Auch im Pokal konnte sich der BVB durchsetzen. Gegen Zweitligist Greuther Fürth benötigte es zwar zwei Tore in der Nachspielzeit, am Ende zählt aber ja ohnehin nur das Weiterkommen.

BVB (Borussia Dortmund): Spielplan, Gegner, Partien, Paarungen

Datum Wettbewerb Gegner Austragungsort 24.08.2018 Bundesliga Hannover 96 Hannover 01.09.2018 Bundesliga Eintracht Frankfurt Dortmund 15.09.2018 Bundesliga TSG Hoffenheim Sinsheim 22.09.2018 Bundesliga 1. FC Nürnberg Dortmund 25.09.2018 Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 28.09.2018 Bundesliga FC Augsburg Dortmund

Das Auftaktprogramm der Borussia hat es durchaus in sich: Nach RB Leipzig warten mit Hoffenheim und Leverkusen zwei weitere Anwärter auf die Champions-League-Plätze. Das heiß erwartete Duell mit den Bayern gibt es dann am 10. November in der Allianz-Arena.

Der Spielplan vom BVB: Im Pokal geht es gegen Union Berlin

Zeitglech zur Bundesliga-Partie zwischen dem BVB und RB Leipzig wurden auch die Paarungen der zweiten DFB-Pokal-Runde ausgelost. Der BVB hat zwar keinen der sechs größten Underdogs getroffen, kann mit dem Los aber dennoch zufrieden sein. Denn auch wenn der Gegner mit Union Berlin kein leichter ist - die Borussia darf zuhause antreten.

Der Spielplan vom BVB: Die Champions League beginnt bald

Auch die Gruppenphase der Champions League wird den BVB-Fans drei weitere Heimspiele bieten. Gegen wen es dabei geht, steht allerdings noch nicht fest. Die Auslosung der Gruppenphase wird am 30.08.2018 stattfinden, der erste Spieltag startet am 18. September.

In der Bundesliga soll es in dieser Saison etwas stressfreier für die Qualifikation an der Königsklasse reichen. In der vergangenen Saison musste bis zum letzten Spieltag gezittert werden. So sah die Tabellenspitze der Saison 2017/18 aus: