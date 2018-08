BVB: Zorc erklärt die Nicht-Berücksichtigung von Mario Götze gegen RB Leipzig

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat sich zum Bankplatz von Mario Götze beim Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig geäußert.

"Ich glaube, er hat eine ordentliche Vorbereitung hingelegt, aber wir haben natürlich einen sehr breiten Kader, auch mit sehr viel Qualität, gerade auch im offensiven Mittelfeld", sagte Zorc bereits vor dem Spiel bei Sky.

Weil in der Offensive der Kader so breit sei, "wird auch immer mal der eine oder andere prominente Name auf der Bank sitzen", fügte Zorc weiter aus.

Noten und Einzelkritik zu BVB - RB Leipzig: Die Mentalitätsriesen überzeugen - Bürki regelt! © getty 1/29 Der BVB hat seinen Bundesligaauftakt gegen RB Leipzig gewonnen. Dabei überzeugte vor allem das Mentalitäts-Mittelfeld - und ein überragender Roman Bürki. Bei Leipzig ist ein WM-Versager ein Lichtblick. Die Noten und die Einzelkritik. © getty 2/29 Roman Bürki: Beim frühen Gegentor machtlos, danach mit außergewöhnlich starken Paraden gegen Augustin, Klostermann und Werner. Leichte Abzüge für die manchmal wacklige Spieleröffnung. Note: 1,5. © getty 3/29 Lukasz Piszczek: Verstolperte einen Ball in vielversprechender Position. Im Zweikampf (4 von 12) und im Passspiel (72 Prozent) durchwachsen, dafür mit großem Einsatz und viel Laufarbeit. Hat Luft nach oben. Note: 4. © getty 4/29 Abdou Diallo: Wirkte in der Anfangsphase verunsichert, auch beim frühen Gegentor. Insgesamt manchmal noch wackelig. Im Spielaufbau jedoch ein deutliches Upgrade zu Sokratis. Spielte die meisten Pässe und brachte fast 97 Prozent davon zum Mann. Note: 3. © getty 5/29 Manuel Akanji: Nicht ganz so wichtig für den Spielaufbau wie Diallo, auch nicht so stark im Passspiel. Strahlte dafür im Zweikampf und im Stellungsspiel etwas mehr Sicherheit aus und war vor allem in der Luft eine Bank. Note: 2,5. © getty 6/29 Marcel Schmelzer: Zweikampfstark und mit vielen Ballaktionen. Beim Passspiel nicht immer genau, dafür aber mit einer präzisen Flanke auf Dahoud vor dem 1:1. Note: 2,5. © getty 7/29 Axel Witsel: Überzeugte mit einer großen Präsenz in der Zentrale, den meisten Balleroberungen und einer überragenden Passquote (92 Prozent). Dazu mit einem sehenswerten Fallrückziehertor. Note: 1,5. © getty 8/29 Mahmoud Dahoud: Das Laufwunder im BVB-Mittelfeld (12,9 km). Spielte viele kluge Pässe. Traf mit einem anspruchsvollen Kopfball zum Ausgleich und leitete das 4:1 ein. Gab die meisten Torschüsse ab. Note: 1,5. © getty 9/29 Thomas Delaney: Zeigte, warum der BVB ihn holte: aggressiv, zweikampfstark und immer wieder mit Zug in den Strafraum. Erzwang das 3:1 mit seiner Kopfballstärke. Note: 1,5. © getty 10/29 Christian Pulisic: Offensiv bemüht, aber glücklos. Brachte nicht einmal 50 Prozent seiner Pässe zum Mann und gab keinen Torschuss ab. Leistete sich mit 23 deutlich die meisten Ballverluste. In der 77. ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 11/29 Maximilian Philipp: Kein klassischer Strafraumstürmer, sollte er auch nicht geben. Stattdessen für die Ballverteilung und die Bindung der Verteidiger da. Keine Torschussbeteiligung und nur 18 Prozent Zweikampfquote sind allerdings ausbaufähig. Note: 4,5. © getty 12/29 Marco Reus: Der Auffälligste im Dreiersturm. Bereitete die meisten Torschüsse vor (drei), schlug die Freistoßflanke vor dem 2:1 und erzielte das 4:1 selbst. Ausbaufähig waren Zweikampfverhalten und Mitarbeit nach hinten. Dennoch sehr stark. Note: 1,5. © getty 13/29 Marius Wolf: Kam in der 70. Minute für Philipp. Hatte in der zerfahrenen Schlussphase keinen Einfluss mehr aufs Spiel. Note: 3,5. © getty 14/29 Jadon Sancho: Ab der 77. Minute für Pulisic im Spiel. Bereitete das 4:1 durch Reus noch vor. Ohne Bewertung. © getty 15/29 Raphael Guerreiro: Ersetzte für die Schlussminuten Schmelzer. Ohne Bewertung. © getty 16/29 Peter Gulacsi: Stark bei Delaneys Chance aus spitzem Winkel (20.). Ebenfalls mit einem guten Reflex, als er vor dem 1:3 Delaneys Kopfball abwehrte. Hatte nur Pech, dass Witsel den Nachschuss verwandelte. Bei den Gegentoren machtlos. Note: 3. © getty 17/29 Lukas Klostermann: Hammer-Direktabnahme, die Bürki überragend hielt. Defensiv gegen Reus nicht immer sicher und mit durchwachsener Passquote. Note: 3,5. © getty 18/29 Dayot Upamecano: Spürbar noch nicht bei 100 Prozent. Wirkte nicht immer auf der Höhe, vor dem 1:3 mit schlechtem Timing. Verlor die Hälfte seiner Zweikämpfe. Kann viel mehr. Note: 4,5. © getty 19/29 Ibrahima Konate: Zwar sehr stark im Zweikampf (87,5 Prozent) und fünf abgefangene Bälle sind ein Bestwert. Stand jedoch mehrfach nicht gut, unter anderem beim 1:1 falsch herausgeschoben. Vor dem 1:4 mit fatalem Ballverlust im Spielaufbau. Note: 3,5. © getty 20/29 Marcelo Saracchi: Giftig, wie man ihn kennt. Führte 21 (!) Zweikämpfe und gewann knapp 60 Prozent davon, zog dazu 33 Sprints an. Brachte nur zwei von acht Flanken an den Mann, war generell ungenau im Passspiel und leistete sich 26 Ballverluste. Note: 3,5. © getty 21/29 Kevin Kampl: Sehr präsent im Mittelfeld, hatte die meisten Ballaktionen und spielte kluge Pässe. Schaffte es aber nicht, sich gegen die Dortmunder Zentrale nachhaltig zu behaupten. Note: 3. © getty 22/29 Diego Demme: Solide, laufstark, gut im Zweikampf und im Passspiel. Aber wie Nebenmann Kampl in der entscheidenden Spielphase nicht Herr über die Zentrale. Note: 3. © getty 23/29 Marcel Sabitzer: Fand keine Bindung zum Spiel. Kaum integriert. Brachte nur knapp über 50 Prozent seiner Pässe an den Mann. Verlängerte darüber hinaus Reus' Freistoßflanke unglücklich zum 1:2 ins eigene Tor. In der Pause für Werner ausgewechselt. Note: 5. © getty 24/29 Emil Forsberg: Spielte einen tollen Pass vor Augustins Chance zum 2:1 und hatte 94 Prozent Passquote. Meiste Torschüsse (3) und meiste Torschussvorlagen (2), dazu mit der besten Laufleistung bei Leipzig (11,46 Km). Im Abschluss glücklos. Note: 2. © getty 25/29 Yussuf Poulsen: Hellwach vor dem Führungstreffer, als er Augustin den Ball technisch stark vorlegte. Mehrfach gut in die Kombinationen eingebunden und fleißig beim Anlaufen. Die letzte Durchschlagskraft fehlte aber. Note: 3. © getty 26/29 Jean-Kevin Augustin: Beim Führungstor mit schneller Reaktion und gutem Abschluss. Vergab später die Riesenchance zum 2:1 freistehend. Tauchte nach der Pause unter und wurde ausgewechselt. Note: 3. © getty 27/29 Timo Werner: Brachte nach seiner Einwechslung Schwung rein. Schlug eine starke Flanke vor Klostermanns Chance, hatte später selbst noch eine Möglichkeit, bei der er an Bürki scheiterte. Guter Auftritt. Note: 2,5. © getty 28/29 Matheus Cunha: Kam in der 72. Minute für Augustin, hatte jedoch keinen Einfluss mehr auf die Schlussphase. Ohne Bewertung. © getty 29/29 Bruma: Für die letzten Minuten anstelle von Demme im Spiel, weil Rangnick noch einmal alles nach vorne werfen wollte. Sorgte ebenfalls nicht mehr für die Wende. Ohne Bewertung.

BVB: Witsel, Delaney und Dahoud spielen statt Götze

Götze saß beim 4:1-Sieg des BVB gegen RB Leipzig über 90 Minuten auf der Bank. Im Mittelfeld spielten stattdessen die beiden Neuzugänge Thomas Delaney und Axel Witsel an der Seite von Mahmoud Dahoud.

In der Schlussphase wechselte Trainer Lucien Favre Marius Wolf, Jadon Sancho und Raphael Guerreiro ein.

