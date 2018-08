Borussia Dortmund gegen RB Leipzig: Wer kommentiert das Topspiel zwischen dem BVB und RBL?

Am Sonntag kommt es am 1. Spieltag der Bundesliga zum Topspiel zwischen Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. In diesem Artikel erfahrt ihr, wo ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt und wer das Match als Kommentator begleitet.

Das Match zwischen dem BVB und RB Leipzig ist die letzte Partie des 1. Spieltags. Es wird am Sonntag um 18 Uhr in Dortmund angepfiffen.

Artikel und Videos zum Thema

BVB vs. RB Leipzig, Kommentator: Wer kommentiert Dortmund gegen Leipzig?

Das Spiel wird live und exklusiv auf Sky übertragen. Da am Sonntag um 18 Uhr kein weiteres Bundesligaspiel stattfindet, gibt es keine Konferenz. Sky überträgt das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 1.

Kommentiert wird die Partie von Wolff-Christoph Fuss. Der 42-Jährige gehört schon länger zum Kommentatoren-Team des Pay-TV-Senders. Hier gibt es eine Übersicht mit allen Bundesliga-Kommentatoren bei Sky.

Bei der Partie zwischen dem BVB und RB Leipzig wird Fuss folgendermaßen unterstützt:

Moderation: Michael Leopold

Experte: Dietmar Hamann

Neben der Live-Übertragung im TV können Fußball-Fans das Spiel auch bei Skygo im Livestream verfolgen. Dieser ist mit dem Sky-Abonnement verknüpft und somit kostenpflichtig. Hier gibt es alle weiteren Infos zur Übertragung.

Borussia Dortmund gegen RB Leipzig live: Liveticker und Highlights

Wer die Partie nicht im TV verfolgen kann, verpasst im SPOX-Liveticker nichts. Hier geht's zum Liveticker zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig.

Nur 40 Minuten nach dem Schlusspfiff gibt es auf DAZN die Highlights.

BVB - RB Leipzig: Bisherige Duelle, Partien und Spiele

Borussia Dortmund und RB Leipzig trafen in der Bundesliga bislang vier Mal aufeinander. Dabei hat RB Leipzig eine leicht positive Bilanz.