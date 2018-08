DFB-Pokal-Auslosung der 2. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Nachdem am vergangenen Wochenende die erste Pokalrunde ausgespielt wurde und das Teilnehmerfeld halbiert wurde, steht heute die Auslosung der 2. Runde an. Hier gibt es einen Überblick über die wichtigsten Informationen zum Event un der Übertragung im Fernsehen und im Internet.

32 Teams nehmen noch an der 2. Runde teil, wobei noch 16 Erstligisten im Rennen sind.

Auslosung DFB-Pokal: Losfee, Moderatorin, Ort, Zeitpunkt

Die Auslosung beginnt am heutigen Sonntag, 26. August, um 18 Uhr. Sportschau-Moderatorin Jessy Wellmer führt dabei durch die Veranstaltung, Sprinterin Gina Lückenkemper agiert als Losfee. Ziehungsleiter für den DFB ist Vizepräsident Peter Frymuth.

Stattfinden wird die Auslosung wie zumeist bei den vergangenen Ziehungen im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

DFB-Pokal-Auslosung heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die ARD überträgt die Auslosung der zweiten Runde im Rahmen der Sportschau heute ab 18 Uhr. Zudem bietet die ARD ihr gesamtes Programm auch als kostenlosen Livestream an.

SPOX hat darüber hinaus einen Liveticker zu der Veranstaltung auf der Seite.

DFB-Pokal: Auslosung der 2. Runde: Töpfe, Modus

Ähnlich wie in der ersten Runde wird es erneut zwei Töpfe geben. In einem Topf befinden sich alle Teams, die aktuell in der 1. oder 2. Bundesliga spielen. Im zweiten Topf befinden sich die Mannschaften aus den Ligen darunter, wobei Vereine dieses Topfes zuerst gezogen werden und somit auf jeden Fall Heimrecht genießen.

Erst wenn es keine Teams mehr im Amateurtopf gibt, können auch zwei Mannschaften aus dem Profitopf einander zugelost werden.

DFB-Pokal 2. Runde: Die verbliebenen Teilnehmer

Team Liga FC Bayern München Bundesliga FC Schalke 04 Bundesliga Borussia Dortmund Bundesliga Bayer Leverkusen Bundesliga TSG Hoffenheim Bundesliga VfL Wolfsburg Bundesliga 1. FC Nürnberg Bundesliga Werder Bremen Bundesliga Fortuna Düsseldorf Bundesliga RB Leipzig Bundesliga Hertha BSC Bundesliga Borussia Mönchengladbach Bundesliga SC Freiburg Bundesliga Hannover 96 Bundesliga FC Augsburg Bundesliga 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Hamburger SV 2. Liga 1. FC Köln 2. Liga Darmstadt 98 2. Liga SV Sandhausen 2. Liga MSV Duisburg 2. Liga Arminia Bielefeld 2. Liga Holstein Kiel 2. Liga Union Berlin 2. Liga SC Paderborn 2. Liga SC Paderborn 2. Liga Hansa Rostock 3. Liga Wehen Wiesbaden 3. Liga SSV Ulm Regionalliga SV Rödinghausen Regionalliga Weiche Flensburg Regionalliga BSG Chemie Leipzig 5. Liga

2. Runde im DFB-Pokal: Termin, Datum, Zeitpunkt

Die heute ausgelosten Begegnungen finden am 30. und 31 Oktober dieses Jahres statt. Die anschließenden Runden werden an folgenden Tagen ausgetragen: