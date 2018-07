Eintracht Frankfurt verpflichtet Stürmer Goncalo Paciencia vom FC Porto

Club Friendlies Fr 13.07. Favre-Debüt! Livestream zum ersten Test des BVB Club Friendlies Austria Wien -

Eintracht Frankfurt hat Goncalo Paciencia vom FC Porto verpflichtet. Der portugiesische Stürmer unterschrieb beim amtierenden Pokalsieger einen Vierjahresvertrag. Ins aktuell laufende Trainingslager in den USA wird der 23-Jährige aber nicht nachreisen.

"Wir bekommen mit ihm einen echten Mittelstürmer dazu, der unseren Kader noch variabler macht", sagte Sportvorstand Fredi Bobic in einer Pressemitteilung der Eintracht. "Goncalo ist ein beweglicher Spieler, der aber auch den Ball in der Spitze halten kann." Medienberichten zufolge zahlt Frankfurt drei Millionen Euro Ablöse an den portugiesischen Meister.

Paciencia: Zehn Treffer für Vitoria Setubal

Paciencia war in der Hinrunde der vergangenen Saison an Ligakonkurrent Vitoria Setubal ausgeliehen und erzielte in 24 Spielen zehn Treffer und bereitete sechs weitere vor. Für Porto stand er zwölfmal auf dem Feld, ohne Scorerpunkte zu sammeln.

Bereits am Mittwoch bestätigte die Eintracht auf Twitter, dass sich der Klub mit einer Verpflichtung des Angreifers beschäftige. "Allerdings sind noch verschiedene Modalitäten zu klären, sodass nicht von einem abgeschlossenen Transfer die Rede sein kann", hieß es in der Mitteilung weiter.

Im Sturm ist es der erste Neuzugang für die Hessen. Er übernimmt den Kaderplatz von Alex Meier, dessen auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde. Auf den Wechsel von Marius Wolf zu Borussia Dortmund reagierte Frankfurt mit der Verpflichtung von Nicolai Müller vom Hamburger SV.

Eintracht: Die Bilanz der aktuellen Stürmer in der Saison 2017/18