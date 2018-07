Eintracht-Frankfurt-Coach Adi Hütter: "Ich kann sehr unangenehm werden"

Club Friendlies Fr 13.07. Favre-Debüt! Livestream zum ersten Test des BVB Club Friendlies Austria Wien -

Borussia Dortmund Club Friendlies Bury -

Liverpool Club Friendlies Bournemouth -

FC Sevilla Allsvenskan Norrköping -

Häcken CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Copa Sudamericana Lanus -

Junior J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis

Eintracht Frankfurts neuer Trainer Adi Hütter erwartet von seinen Spielern gegenseitigen Respekt sowie Leidenschaft und die richtige Einstellung zum Beruf. "Wer das missachtet, zu dem kann ich sehr unangenehm werden", sagte der 48-Jährige der "Bild" (Donnerstag). Er habe zwar keinen autoritären Führungsstil, wolle aber eine Autoritätsperson sein.

Entscheidend sei "das richtige Gefühl für Distanz und Nähe". Denn wenn man Freund mit den Spieler sei, habe man ein Problem, wenn es nicht gut laufe. "Aber noch viel gefährlicher ist es, wenn du als Trainer zu weit weg bist", erklärte der Vorarlberger.

Der Meistertrainer der Young Boys Bern freut sich auf seine erste Saison in der deutschen Bundesliga. "Fußball ist in Deutschland eine Kultur, das ist in Österreich oder der Schweiz vielleicht nicht so", sagte er. "Ich bin einfach nur glücklich, dass ich jetzt dabei sein darf." Derzeit bereitet sich der DFB-Cupsieger in einem achttägigen Trainingslager in den USA auf die neue Saison vor.

Adi Hütters bisherige Trainerstationen