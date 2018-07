Schalkes Benedikt Höwedes bei Fortuna Düsseldorf im Gespräch? F95 dementiert

International Champions Cup So 22.07. Testspielkracher live im Stream: BVB gegen Liverpool International Champions Cup Liverpool -

Laut eines Berichts der Funke Mediengruppe soll Weltmeister Benedikt Höwedes vom FC Schalke 04 ein Kandidat bei Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf zu sein. Doch der F95-Vorstandsvorsitzende Robert Schäfer dementierte diese Meldung umgehend.

"Hört sich ja alles ganz gut an, aber die Geschichte stimmt nicht", gab Schäfer am Rande des Trainingslagers der Düsseldorfer in Maria Alm bekannt.

Zuvor schrieb die Funke Mediengruppe, dass Höwedes einen Wechsel zum Klub seines Wohnortes bevorzugen soll, da seine Frau in Bälde ihr erstes Kind erwartet.

Schalke-Trainer Domenico Tedesco ließ zuletzt offen, ob Höwedes am kommenden Wochenende mit ins Trainingslager nach Mittersill in Österreich reisen wird: "Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Andere Spieler haben im Moment die Nase vorne."

Höwedes müsste bei Fortuna Düsseldorf auf Gehalt verzichten

Fortuna sucht zudem noch einen Innenverteidiger, wie Schäfer bereits bestätigte: "Das Thema Innenverteidiger ist bei uns noch nicht durch. Dann aber einen, der gestanden ist, also kein Talent.“

Der 30-jährige Höwedes absolvierte bislang 240 Bundesliga-Spiele für Schalke, kommt auf 35 Einsätze in der Champions League und 22 in der Europa League.

Benedikt Höwedes: Seine Leistungsdaten für den FC Schalke 04