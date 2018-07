Eintracht Frankfurt - Transfers der SGE in der Sommerpause 2018: Neuzugänge und Abgänge

International Champions Cup So 22.07. Testspielkracher live im Stream: BVB gegen Liverpool International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Eibar -

Basaksehir Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor UEFA Champions League Ajax -

Sturm Graz Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom J1 League Cerezo Osaka -

Kobe UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Sporting Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus

Bei Eintracht Frankfurt ist in Sachen Zu- und Abgänge in diesem Sommer bereits einiges passiert. Mehrere Stammspieler haben den Verein bereits verlassen, allerdings war der Verein auf dem Transfermarkt auch bereits sehr aktiv. SPOX gibt einen Überblick über die bisherigen Transfers von Eintracht Frankfurt.

In der vergangenen Saison fiel die Eintracht nach einer starken Hinrunde zwar noch bis auf den achten Platz zurück, durch den Gewinn des DFB-Pokals sicherte sich der Verein aber trotzdem die Teilnahme am der Europa League.

Eintracht Frankfurt: Die Neuzugänge der SGE in diesem Sommer

Spieler Ehemaliger Verein Ablöse Evan N'Dicka AJ Auxerre 5,5 Millionen Euro Lucas Torro Real Madrid 3,5 Millionen Euro Goncalo Paciencia FC Porto 3 Millionen Euro Frederik Rönnow Bröndby IF 2,8 Millionen Euro Carlos Salcedo Deportivo Guadelajara 2,5 Millionen Euro Ante Rebic AC Florenz 2 Millionen Euro Marius Wolf (bereits verkauft) Hannover 96 500.000 Euro Nicolai Müller Hamburger SV ablösefrei Felix Wiedwald Leeds United Sahverdi Cetin Eintracht Frankfurt U19 vereinsinterner Wechsel Max Besuschkow Holstein Kiel Leih-Ende

Even N'Dicka: Innenverteidiger-Juwel für die SGE

Alter: 18

Position: Innenverteidiger

Vertrag bis: 30.06.2023

Der 18-Jährige ist ein Transfer für die Zukunft. Talent besitzt der französische U20-Nationalspieler allemal. Mit 17 Jahren spielte er bereits in der französischen zweiten Liga, wo er zuletzt auch Stammspieler wurde. Angeblich waren auch Manchester City und der FC Liverpool an N'Dicka interessiert.

"Auxerre ist bekannt für seine Nachwuchsarbeit, deshalb bekommen wir einen taktisch gut geschulten Spieler", begründete Sportvorstand Fredi Bobic die Verpflichtung. N'Dickas Stärken liegen vor allem in seiner Schnelligkeit und seiner Kopfballstärke. Der Kader ist in der Abwehrzentrale allerdings personell gut besetzt, ein Stammplatz für N'Dicka dürfte zunächst nicht drin sein.

Lucas Torro: Der Nachfolger von Mascarell

Alter: 24

Position: Defensives Mittelfeld

Vertrag bis: 30.06.2023

Bei der Suche nach einem Ersatz für Omar Mascarell ist Frankfurt erneut bei Real Madrid fündig geworden. Im Gegensatz zu Mascarell ist er aber weniger passstark und setzt mehr auf körperliches Spiel.

Neben der Zweikampfstärke profitiert Torro von seinem guten Stellungsspiel und seiner Kopfballstärke, seine größte Schwäche ist sein Tempodefizit. In Osasuna war er eine Schlüsselfigur. Die soll er laut Trainer Adi Hütter als "Stabilisator vor der Abwehr" auch in Frankfurt einnehmen. Er wird Mascarell nicht 1:1 ersetzen können, passt aber mit seinem robusten Spiel zum Frankfurter Stil und dürfte sich so schnell als Stammspieler etablieren.

Goncalo Paciencia: Ein echter Mittelstürmer

Alter: 23

Position: Mittelstürmer

Vertrag bis: 30.06.2022

Goncalo Paciencia soll die Offensive der Eintracht verstärken. Der Portugiese überzeugte vor allem bei seiner halbjährigen Leihe am Beginn der letzten Saison zu Vitoria Setubal. In dieser Zeit absolvierte er auch sein Debüt für die portugiesische Nationalmannschaft. Nach seiner Rückkehr zu seinem Jugendverein FC Porto lief es dann allerdings wieder schlechter.

Aufgrund fehlender Zukunfsperspektive verlässt er den Verein nun in Richtung Frankfurt. Dort verspricht man sich einiges vom Neuzugang.

"Wir bekommen mit ihm einen echten Mittelstürmer dazu, der unseren Kader noch variabler macht", erklärte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic. "Gonçalo ist ein beweglicher Spieler, der aber auch den Ball in der Spitze halten kann."

Eintracht Frankfurt: Diese Spieler verlassen die SGE

Spieler Neuer Verein Ablöse Marius Wolf Borussia Dortmund 5 Millionen Euro Omar Mascarell Real Madrid 4 Millionen Euro Aymen Barkok Fortuna Düsseldorf Leihe, 500.000 Euro Leon Bätge Würzburger Kickers ablösefrei Kevin-Prince Boateng US Sassuolo ablösefrei Lukas Hradecky Bayer Leverkusen ablösefrei Renat Dadashov Estoril Praia Alexander Meier vereinslos - Ante Rebic (anschließend fest verpflichtet) AC Florenz Leih-Ende Carlos Salcedo (anschließend fest verpflichtet) Deportivo Guadelajara Leih-Ende

Eintracht Frankfurt muss in diesem Sommer den Verlust zahlreicher Stammkräfte verkraften. Marius Wolf schließt sich dem BVB an, während Real Madrid die Kaufoption für Omar Mascarell zog, um ihn direkt wieder an den FC Schalke zu verkaufen. Kevin-Prince Boateng verlässt die Eintracht nach einer Saison aus familiären Gründung nach Italien.

Keeper Lukas Hradecky geht ebenfalls ablösefrei und spielt nun bei Ligakonkurrent Leverkusen.