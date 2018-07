Bundesliga-Testspiele heute live: FC Schalke 04, VfB Stuttgart und Co. im Einsatz

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Am Samstag tragen gleich elf Bundesligisten ihre Testspiele aus. Unter anderem mit dabei: der FC Schalke 04, VfB Stuttgart und die TSG 1899 Hoffenheim. SPOX gibt euch einen Überblick über die heutigen Partien.

Die Bundesliga-Saison 2018/19 eröffnet am 24. August. Bis dahin haben die Vereine der ersten deutschen Liga also noch Zeit, neue Systeme zu testen und Neuzugänge in ihr Spiel einzubinden.

Bundesliga-Testspiele am Samstag

SF Siegen - Bayer Leverkusen (15 Uhr)

SG Sonnenhof Großaspach - VfB Stuttgart (15 Uhr)

Fortuna Düsseldorf - FC Watford (15.30 Uhr)

FC Bayern München - Paris St. Germain (16 Uhr)

RW Essen - Werder Bremen (16 Uhr)

SV Wehen Wiesbaden - Eintracht Frankfurt (16 Uhr)

Hannover 96 - PEC Zwolle (17 Uhr)

SW Essen - FC Schalke 04 (17 Uhr) im LIVETICKER

TSG Hoffenheim - Queens Park Rangers (17 Uhr)

Würzburger Kickers - 1. FC Nürnberg (17 Uhr)

Atalanta Bergamo - Hertha BSC Berlin (20.30 Uhr)

