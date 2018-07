RB Leipzig, News und Gerüchte: RBL-Coach Ralf Rangnick nimmt sich England zum Vorbild

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Krasnodar Club Friendlies SV Werder Bremen -

1. FC Köln International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies TSG Hoffenheim -

QPR Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal Club Friendlies Inter Mailand -

Zenit J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Eibar -

Basaksehir Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom J1 League Cerezo Osaka -

Vissel Kobe UEFA Champions League Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon

RBL-Trainer Ralf Rangnick nimmt sich ein Beispiel an England bei der WM 2018 in Russland und lässt derzeit verstärkt Standardsituationen trainieren. Bei Ademola Lookman könnte es bald zu einer positiven Wendung kommen.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um RB Leipzig.

Rangnick lässt bei RB Leipzig verstärkt Standardsituationen trainieren

England hat es bei der WM 2018 in Russland bewiesen: Die Wichtigkeit von Standardsituationen ist nicht zu unterschätzen. 73 Tore fielen in 64 WM-Partien auf diese Weise. England-Sympathisant Ralf Rangnick zog daraus offenbar seine Schlüsse. Die Three Lions zeigten dem Trainer auf, "wie wichtig die Standards mittlerweile sind."

Daher waren in den Trainingseinheiten von RBL zuletzt viele Übungen zu sehen, die offensive wie defensive Standards beinhalteten. Rangnick meinte kürzlich, er werde "30 Prozent des Trainings" in diesen Teilbereich stecken.

Im Vorjahr kassierte Leipzig 18 Standard-Gegentore, 17 Tore schoss man nach Ecken, Freistößen, Einwürfen und Elfmeter.

© getty

Kann RBL Ademola Lookman fest verpflichten?

Rangnick versucht schon seit einiger Zeit, Ademola Lookman auf Dauer nach Sachsen zu holen. Der 20-Jährige kam in der letzten Saison in elf Spielen für RB Leipzig zum Einsatz, schoss fünf Treffer und bereitete vier vor.

Nun scheinen sich die Verhandlungen mit Lookmans Verein FC Everton laut englischen Medienberichten positiv zu gestalten. Die Toffees haben in Malcom von Girondins Bordeaux einen Ersatzmann an der Angel, der 40 Millionen Euro kosten soll.

Everton ruft für Lookman dagegen rund 20 Millionen Euro auf. RBL bot kürzlich 16 Millionen, Everton lehnte das Angebot jedoch ab. Geht jedoch der Deal mit Malcom über die Bühne, könnte der Weg frei werden für Rangnick und RBL.

Ademola Lookman: Leistungsdaten in der Saison 2017/18

Wettbewerb Spiele Tore Torvorlagen Bundesliga 11 5 4 Premier League 7 - - Europa League (inkl. Quali) 6 2 1

Acht Jugendspieler verstärken Training von RB Leipzig

Im Training von RBL tummeln sich derzeit eine Reihe von Nachwuchskickern, die Rangnick aus der U19 zu den Profis beordert hat. Die Hälfte davon gehörte dem U17-Jahrgang von 2001 an, der kürzlich ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft eingezogen war.

Mit Fabrice Hartmann, Noah Jean Holm und Lukas Krüger dürfen sich drei Stürmer bei Rangnick zeigen. Rechtsaußen Oliver Bias, aus der Jugend von Erzgebirge Aue gekommen, ist ebenfalls dabei wie die Defensivspieler Niclas Stierlin (in der Vorsaison bereits gegen Wolfsburg im Kader), Deutsch-Äthiopier Naod Mekonnen und Max Winter.

Zwischen den Pfosten lernt Julian Krahl von den etablierten Keepern Peter Gulacsi und Marius Müller.