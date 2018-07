BVB-News und -Gerüchte: Matthias Sammer soll bei Mario-Mandzukic-Transfer helfen

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Krasnodar Club Friendlies SV Werder Bremen -

1. FC Köln International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies TSG Hoffenheim -

QPR Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal Club Friendlies Inter Mailand -

Zenit J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Eibar -

Basaksehir Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom UEFA Champions League Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon

Der neue externe Berater Matthias Sammer soll dem BVB bei einer Verpflichtung von Mario Mandzukic von Juventus Turin helfen. Doch auch Stürmer Mbaye Niang scheint im Blick von Borussia Dortmund zu sein.

Derweil ist der BVB mit Zugpferd Christian Pulisic in den USA angekommen. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB: Sammer soll bei Mandzukic-Transfer helfen

Es scheint verbürgt, dass der BVB gerne Mario Mandzukic von Juventus Turin loseisen möchte. Der Kroate wird sich in diesen Tagen mit seinen Beratern und Juve zusammensetzen, um über seine weitere Zukunft in Italien zu beraten. Stünden die Zeichen auf Trennung, soll Dortmund bereit sein, einen Transfer zu forcieren.

Laut Bild könnte dabei vor allem der neue BVB-Berater Matthias Sammer helfen. Sammer und Mandzukic kennen sich aus der gemeinsamen Zeit beim FC Bayern, wo sich zwischen 2012 und 2014 die Wege der beiden kreuzten.

Sammer war damals als Sportdirektor beim FCB angestellt, Mandzukic gehörte in München zu den Leistungsträgern. 2013 holte man gegen den BVB die Champions League, der ehemalige Wolfsburger traf im Finale (2:1) zum 1:0.

Mario Mandzukic: Seine Leistungsdaten in der Saison 2017/18

Wettbewerb Spiele Tore Torvorlagen Serie A 32 5 3 Champions League 6 4 - Coppa Italia 4 1 1

Mbaye Niang: Erneute Gerüchte um BVB-Wechsel

Nicht zum ersten Mal tauchen Gerüchte auf, wonach sich der BVB mit einer Verpflichtung von Mbaye Niang beschäftigen soll. Diesmal berichtet Tuttomercatoweb.com, dass Dortmund den Senegalesen im Blick für diesen Sommer hat. Die Borussia ist weiterhin auf der Suche nach einem neuen Stürmer.

Aktuell spielt Niang beim FC Turin in der Serie A. Aufgrund einer Kaufpflicht gingen kürzlich zwölf Millionen Euro für den bisherigen Leihspieler an den AC Milan. Vier Treffer und eine Vorlage lautete seine Bilanz in der letzten Saison.

© getty

BVB mit Zugpferd Pulisic in den USA angekommen

Die USA-Reise des BVB kann losgehen. Mittlerweile sind die Borussen in Chicago angekommen. Dort treffen die Schwarz-Gelben am 21. Juli im Rahmen des ICC auf Manchester City. Danach folgt am 22. Juli das Aufeinandertreffen mit dem FC Liverpool und das Wiedersehen mit Jürgen Klopp. Zum Abschluss bekommt es der BVB am 26. Juli mit SL Benfica zu tun.

"Ich freue mich sehr darauf und bin froh, Neues kennenzulernen", sagte Neuzugang Marwin Hitz vor dem Abflug bei BVB total: "Ich freue mich darauf, die Mannschaft noch besser kennenzulernen - und auf drei super Testspiele."

Vom 1. bis 8. August wird der Champions-League-Teilnehmer den letzten Schliff im Trainingslager in Bad Ragaz bekommen, ehe es am 20. August gegen Greuther Fürth zum Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal kommt.

BVB-Testspiele in der Vorbereitung im Überblick