Bundesliga-Neuzugänge aus dem Ausland - Die neuen Spieler im Check: Jung ist Trumpf

Club Friendlies Sa 14.07. Liverpool-Test: Wie gut sind Klopps Reds in Form? Club Friendlies Austria Wien -

Borussia Dortmund Club Friendlies Bury -

Liverpool World Cup Belgien -

England (Highlights) Club Friendlies Bournemouth -

FC Sevilla Allsvenskan Norrköping -

Häcken World Cup Frankreich -

Kroatien (Highlights) CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Copa Sudamericana Lanus -

Junior J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton

Die Saisonvorbereitung bei den Bundesliga-Klubs hat begonnen und die Kader nehmen langsam Formen an. Viele Vereine sind bereits auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Neben Transfers innerhalb der Bundesliga gibt es auch einige neue Gesichter im deutschen Oberhaus.



SPOX stellt augewählte neue Spieler vor und zeigt, welche Rolle sie in der kommendem Saison spielen könnten.

Moussa Niakhate (vom FC Metz zum 1. FSV Mainz 05)

Ablösesumme: 6 Mio. Euro

Vertrag bis: 30. Juni 2023

Position: Innenverteidiger

Bei der Suche nach einem Nachfolger für den zum BVB abgewanderten Abdou Diallo ist Mainz erneut in Frankreich fündig geworden. Der 22-jährige Niakhate kommt für sechs Millionen Euro vom FC Metz und ist ebenso wie Diallo französischer U21-Nationalspieler, beide standen bereits gemeinsam im Kader.

Diallos Nachfolger ist flexibel als Innen- und Außenverteidiger einsetzbar und verfügt über einen sehr physischen Spielstil. Direkt in seiner ersten Erstliga-Saison in Frankreich etablierte er sich in Metz als unverzichtbarer Stammspieler. Er könnte sich aufgrund seiner Anlagen zu einem gleichwertigen Nachfolger für Diallo entwickeln.

Pierre Kunde (von Atletico Madrid zum 1. FSV Mainz 05)

Ablösesumme: 7,5 Mio. Euro

Vertrag bis: 30. Juni 2022

Position: Zentrales Mittelfeld

Kunde wurde in der Nachwuchsabteilung von Atletico Madrid ausgebildet, konnte sich dort aber nie für die erste Mannschaft empfehlen. Nach einer Leihe zum Zweitligisten FC Granada erfolgt nun der Wechsel nach Mainz - ohne Rückkaufoption.

Der zentrale Mittelfeldspieler ist als Sechser oder Achter einsetzbar, sein Spiel ist dynamisch und robust, er verfügt zudem über Torgefahr. "Er verteidigt nach vorne und steht für leidenschaftliches Pressing sowie emotionalen Fußball. Wir beobachten ihn schon lange und sind davon überzeugt, dass er die erhoffte Verstärkung im Mittelfeld wird", erklärte Sportvorstand Rouven Schröder. Er wird wohl im Zentrum einen Stammplatz erhalten, nachdem de Jong und Serdar den Verein verlassen haben.

Jean Philippe Mateta (von Olympique Lyon zum 1. FSV Mainz 05)

Ablösesumme: 8 Mio. Euro

Vertrag bis: 30. Juni 2022

Position: Mittelstürmer

Mateta ist eine große Investition in die Zukunft. Der 21-Jährige besuchte im Gegensatz zu den meisten heutigen Profis nie ein Nachwuchsleistungszentrum und fand über mehrere Amateurklubs den Weg in den Profifußball. Olympique Lyon war aber noch eine Nummer zu groß für ihn.

Die Leihe zum Zweitligisten Le Havre in den letzten Saison zeigte aber sein Potential. 17 Tore in 35 Spielen. Als beidfüßiger Angreifer, der stets den Abschluss sucht, muss er sich erst auf höherem Niveau beweisen, ist aber auf jeden Fall ein vielversprechendes Talent. "An meinem Kopfballspiel muss ich noch ein bisschen arbeiten", verrät er, "aber vor dem Tor habe ich keine Angst, da bin ich ein Killer."

Evan N'Dicka (von AJ Auxerre zu Eintracht Frankfurt)

Ablösesumme: 5,5 Mio. Euro

Vertrag bis: 30. Juni 2023

Position: Innenverteidiger

Der 18-Jährige kann als Perspektivtransfer verstanden werden. Talent besitzt der französische U20-Nationalspieler allemal. Bereits mit 17 debütierte er in der zweiten Liga, wo er am Ende der Saison Stammspieler wurde. Angeblich waren auch Manchester City und der FC Liverpool an N'Dicka interessiert.

"Auxerre ist bekannt für seine Nachwuchsarbeit, deshalb bekommen wir einen taktisch gut geschulten Spieler", begründete Sportvorstand Fredi Bobic die Verpflichtung. N'Dickas Stärken liegen vor allem in seiner Schnelligkeit und seiner Kopfballstärke. Wahrscheinlich wird der Innenverteidiger der Eintracht nicht sofort helfen, zumal der Kader in der Abwehrzentrale personell gut besetzt ist. Langfristig könnte der Transfer aber eine Bereicherung für die Liga werden.

Den ersten Rückschlag gab es aber bereits. Für das Trainingslager in den USA beantragte der Verein das Visum nicht rechtzeitig, sodass N'Dicka erstmal mit der U19 trainieren muss.

Lucas Torro (von Real Madrid zu Eintracht Frankfurt)

Ablösesumme: 3,5 Mio. Euro

Vertrag bis: 30. Juni 2023

Position: Defensives Mittelfeld

Torro wurde von Bobic als Nachfolger für Omar Mascarell geholt und kommt ebenso wie sein Vorgänger von Real Madrid. Im Gegensatz zu Mascarell kommt der Neuzugang aber eher über sein körperliches Spiel. Während der letzten Saison bei CA Osasuna führte er in Spaniens zweiter Liga die meisten Zweikämpfe und blieb auch in 60 Prozent der Duelle siegreich. Anschließend zog Real eine Rückkaufoption, um den Spieler gewinnbringend an Frankfurt abzugeben. Die Parallelen zu Mascarell liegen also nicht nur wegen der Position auf der Hand.

Neben der Zweikampfstärke profitiert Torro von seinem guten Stellungsspiel und seiner Kopfballstärke, seine größte Schwäche ist sein Tempodefizit. In Osasuna war er eine Schlüsselfigur. Die soll er laut Trainer Adi Hütter als "Stabilisator vor der Abwehr" auch in Frankfurt einnehmen. Er wird Mascarell nicht 1:1 ersetzen können, passt aber mit seinem robusten Spiel zum Frankfurter Stil und dürfte sich so schnell als Stammspieler etablieren.

Seite 1: Niakhate, Kunde, Mateta, N'Dicka und Torro

Seite 2: Lang, Poulsen, Jensen, Weghorst und Pervan