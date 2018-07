Bundesliga, News und Gerüchte: Hoffenheim schnappt sich Feyenoord-Talent

Club Friendlies Mi 11.07. BVB, S04, Liverpool: Schaue die Testspiel-Kracher live! World Cup Frankreich -

Die TSG 1899 Hoffenheim bedient sich in der Jugendmannschaft von Feyenoord Rotterdam. Der Abgang von Jannik Vestergaard scheint nicht nur Borussia Mönchengladbach einiges an Ablöse in die Kassen spülen. Auch Werder Bremen wird wohl profitieren und will offenbar einen neuen Keeper holen. Hier gibt's alle News und Gerüchte zur Bundesliga.

Bundesliga-News: TSG Hoffenheim bedient sich bei Feyenoord

Die TSG 1899 Hoffenheim hat Melayro Bogarde von Feyenoord Rotterdams U19-Junioren verpflichtet. Das bestätigte der 16-Jährige auf seiner Instagram-Seite: "Nächste Saison spiele ich für die TSG Hoffenheim in Deutschland. Ich möchte dem Klub für das Vertrauen in mich danken und kann es nicht erwarten, in die neue Spielzeit zu starten."

Das niederländische Abwehrtalent ist zunächst für die Hoffenheimer Juniorenteams vorgesehen. Laut transfermarkt.de betrug die Ablöse für den Neffen von Ex-Profi Winston Bogarde 360.000 Euro.

RB Leipzig: Ralf Rangnick bekommt drei Assistenten

Ralf Rangnick kehrt nochmals auf die Trainerbank zurück. Nach 2015 springt er auch für die kommende Saison bei RB Leipzig ein, wird aufgrund der Doppelbelastung mit seinem Posten als Sportdirektor der Roten Bullen aber intern entlastet werden.

"Beide Jobs zu 100 Prozent gehen nicht, deshalb werde ich intern entlastet. Aber ich werde versuchen, bei jedem Training da zu sein. Und die Co-Trainer werden auch keine reinen Hütchen-Aufsteller oder Zuschauer sein", sagte Rangnick, der nach Angaben der Bild in der vergangenen Woche bei einem Treffen mit RB-Boss Oliver Mintzlaff überredet worden ist.

Auf dem Trainingsplatz werden mit Jesse Marsch, Robert Klauß und Lars Kornetka gleich drei Co-Trainer dem 60-Jährigen assistieren. Der 44-jährige US-Amerikaner Marsch galt auch als Kandidat für den Cheftrainer-Posten. Die Sprachbarriere sei jedoch ein Problem gewesen, gab Rangnick an.

Bundesliga-Gerüchte: Werder kassiert bei Vestergaard-Transfer wohl mit

Der Transfer von Jannik Vestergaard in die Premier League könnte nicht nur Borussia Mönchengladbach, sondern auch Werder Bremen Geld in die Kassen spülen. Die Bremer haben sich nach Angaben von SVW-Sportchef Frank Baumann beim 12,5-Millionen-Euro-Transfer des dänischen Innenverteidigers zu den Fohlen wohl eine Weiterverkaufsklausel gesichert.

"Es gibt ja viele verschiedene Optionen. Entweder ist die Beteiligung gedeckelt auf einen Maximalbetrag. Sehr häufig ist es eine Beteiligung am Differenzbetrag. Oder es ist eine genau festgelegte Summe", sagte Baumann gegenüber dem Portal Mein Werder. Welche Variante bei Vestergaard vorliegt, wurde nicht bekannt.

Vestergaard wird mit mehreren Klubs aus der Premier League in Verbindung gebracht. Insbesondere die Verhandlungen zwischen Southampton und der Borussia sollen weit fortgeschritten sein. Demnach erhält Gladbach wohl 20 Millionen Euro für den Dänen.

Die Abgänge von Borussia Mönchengladbach

Spieler Alter Aufnehmender Verein Ablöse Vincenzo Grifo 25 TSG Hoffenheim 5,5 Millionen Euro Raul Bobadilla 31 Argentinos 1,8 Millionen Euro Janis Blaswich 27 Heracles Almelo - Christofer Heimeroth 36 Karriereende - Reece Oxford 19 Leihende -

Buli-Gerüchte: Werder Bremen verhandelt mit Osman Hadzikic

Werder Bremen befindet sich nach Informationen der Bild in Gesprächen mit Torhüter Osman Hadzikic. Der 22-Jährige ist aktuell vereinslos und könnte die angespannte Personalsituation auf der Torhüterposition bei Werder lösen.

Mit Jaroslav Drobny und Michael Zetterer haben sich nämlich gleich zwei Ersatzkeeper verletzt. Lediglich Jiri Pavlenka und Luca Plogmann sind derzeit einsatzbereit. "Es gibt Gespräche mit Kandidaten. Läuft alles gut, können wir im Laufe der Woche was vermelden", sagte Sportchef Baumann.

Die Neuzugänge von Werder Bremen