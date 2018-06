VfB Stuttgart und VfL Wolfsburg verhandeln über Spielertausch: Kommt Didavi für Ginczek?

World Cup Senegal -

Der VfL Wolfsburg hat nach wie vor großes Interesse an einer Verpflichtung von Daniel Ginczek. Um den Transfer zu fixieren, soll nun sogar ein Tauschgeschäft mit Daniel Didavi zur Debatte stehen.

Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge soll eine Didavi-Rückkehr zu den Schwaben und eine zusätzliche Ablöse zwischen sechs und acht Millionen Euro den Weg für Ginczek nach Wolfsburg ebnen. Beide Spieler sollen dem Tauschgeschäft laut Bild bereits zugestimmt haben.

Didavi sei ohnehin unglücklich in Wolfsburg und könnte sich selbst zu deutlich geringeren Bezügen eine Rückkehr zum VfB sehr gut vorstellen. Ginczek reizt hingegen die neue Aufgabe in der Autostadt.

Der 27-jährige Stürmer kam in der vergangenen Saison in 25 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei acht Tore. Besonders zum Ende der Saison kam er besser in Tritt, weshalb die Stuttgarter derzeit eine Ablösesumme von acht Millionen Euro fordern.

Einigung zwischen Wolfsburg und Stuttgart zu erwarten

Dem Vernehmen nach hat Wolfsburg bislang allerdings nur sechs Millionen Euro angeboten, weswegen sich die Vereine noch nicht über einen Wechsel einigen konnten. Das kolportierte Tauschgeschäft könnte das nun schnell ändern.

Didavi gelangen in der vergangenen Saison trotz anhaltender Krise in Wolfsburg 10 Tore und 6 Vorlagen in 30 Bundesliga-Spielen. Der offensive Mittelfeldspieler fehlte allerdings in der Relegation gegen Holstein Kiel mit Problemen an der Achillessehne.

Für den VfB Stuttgart lief Didavi bereits von 2010 bis 2016 in der Bundesliga auf, wurde aber immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen. In sechs Spielzeiten kam der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler auf lediglich 70 Einsätze, überzeugte aber mit 19 Toren und 7 Vorlagen. im Sommer 2016 wechselte er ablösefrei zum VfL Wolfsburg.