Mainz 05: Ex-Nationaltorwart Rene Adler vor Karriereende?

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN J2 League Live Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights) World Cup Frankreich -

Argentinien (Highlights) World Cup Uruguay -

Portugal (Highlights) World Cup Spanien -

Russland (Highlights) World Cup Kroatien -

Dänemark (Highlights) Allsvenskan Göteborg -

Kalmar

Rene Adler vom 1. FSV Mainz 05 kämpft offenbar mit einer schweren Verletzung und muss seine Karriere womöglich gar vorzeitig beenden. Das berichtet die Bild. Genauere Informationen über die Knie-Verletzung des Torhüters sind allerdings seit Mai unter Verschluss.

Intern, so der Bericht, sollen in Mainz die Alarmglocken schrillen: Offenbar fürchtet man, dass Adler nicht mehr auf höchstem Niveau spielen können wird. Er war Anfang Mai in München von Professor Stefan Hinterwimmer operiert worden, seitdem befindet er sich in Reha.

"Wir werden uns in den nächsten Tagen in Absprache mit dem Spieler zu dem Thema äußern", sagte der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder lediglich. Es wäre ein bitteres Ende für Adler, der in seiner Karriere bislang schon mit einigen Verletzungen zu kämpfen hatte. Eine davon hatte ihn den Stammplatz bei der WM 2010 gekostet.

Adler mit langer Verletzungshistorie

Adler steht in Mainz noch bis 2019 unter Vertrag. Der 33-Jährige stammt aus der Jugend von Bayer Leverkusen, schloss sich aber 2012 dem Hamburger SV an. Nach fünf Jahren beim Bundesliga-Dino zog es ihn anschließend weiter zu den 05ern.

In der vergangenen Saison kam er auf 17 Einsätze und blieb dabei fünfmal ohne Gegentor. Weite Teile des Fußball-Jahres verpasste er aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Im April gelang das Comeback, ehe sich Adler im Training erneut verletzte und seitdem ausfällt.

Rene Adlers Transferhistorie