S04-News: Amine Harit in tödlichen Unfall verwickelt? Schalke bemüht sich um Infos

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Frankreich -

Argentinien (Highlights) World Cup Uruguay -

Portugal (Highlights) World Cup Spanien -

Russland (Highlights) World Cup Kroatien -

Dänemark (Highlights) World Cup Brasilien -

Mexiko (Highlights) World Cup Belgien -

Japan (Highlights) World Cup Schweden -

Schweiz (Highlights) World Cup Kolumbien -

England (Highlights) Allsvenskan Göteborg -

Kalmar

Amine Harit ist angeblich in einen tödlichen Autounfall in Marokko verwickelt. Neu-Schalker Omar Mascarell freut sich auf die kommenden Herausforderungen bei S04.

Hier gibt es alle News zu Schalke 04 in der Übersicht.

S04: Harit in tödlichen Unfall verwickelt? Schalke gibt Statement ab

Es kursieren Gerüchte, wonach Schalkes Amine Harit in seiner Heimat Marokko in einen tödlichen Autounfall verwickelt sein soll. Schalke 04 gab ein offizielles Statement dazu ab und bemüht sich darum, Informationen über die bislang unklare Sachlage zu beschaffen.

"Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wir haben heute Morgen die Meldung aus Presseportalen registriert, nach denen Amine Harit in Marrakesch in Marokko in einen Autounfall verwickelt scheint. Wir bemühen uns seitdem intensiv darum, belastbare Information aus erster Hand über die Vorkommnisse zu erhalten. Sobald wir diese haben, werden wir uns dazu äußern. Bis dahin bitten wir um Verständnis, dass wir Medienanfragen derzeit noch nicht beantworten können", heißt es in dem Statement.

Neu-Schalker Omar Mascarell: "Habe sofort gespürt, dass es passt"

Schalkes Neuverpflichtung Omar Mascarell hat in einem Interview auf schalke04.de über die Vorfreude auf die neuen Herausforderung und seine Ziele für die kommende Saison gersprochen.

"Es war eine sehr angenehme Atmosphäre. Ich habe sofort gespürt, dass es passt, dass der Trainer auf mich setzt und meine Qualitäten schätzt", sagte Mascarell auf die Frage nach dem ausführlichen Gespräch mit Trainer Domenico Tedesco vor Vertragsunterzeichnung. "Ich bin sehr glücklich, dass wir in Zukunft miteinander arbeiten werden."

© getty

Sein Ziel ist es, sich in der kommenden Saison weiterzuentwickeln: "Ich möchte weiterwachsen, sowohl sportlich als auch menschlich. Das ist mir in der Zeit in Frankfurt bereits gut gelungen. Schalke ist verdient Vizemeister geworden. An diese Leistungen möchte ich anknüpfen", fuhr Mascarell fort.

Der neuen Saison und insbesondere den Champions-League-Auftritten fiebert der Spanier jetzt schon entgegen: "Ich freue mich jetzt schon auf die europäischen Nächte in der Veltins-Arena."

Omar Mascarells Leistungsdaten in der Bundesliga