FCB: Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger - Datum, Uhrzeit, Übertragung.

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Frankreich -

Argentinien (Highlights) World Cup Uruguay -

Portugal (Highlights) World Cup Spanien -

Russland (Highlights) World Cup Kroatien -

Dänemark (Highlights) World Cup Brasilien -

Mexiko (Highlights) World Cup Belgien -

Japan (Highlights) World Cup Schweden -

Schweiz (Highlights) World Cup Kolumbien -

England (Highlights) Allsvenskan Göteborg -

Kalmar

2015 hat Bastian Schweinsteiger den FC Bayern nach 17 Jahren verlassen. Drei Jahre später bekommt er nun sein Abschiedsspiel in der Allianz-Arena. SPOX hat alle wichtigen Informationen zu dem Event für euch zusammengefasst.

Schweinsteiger wechselte im Sommer 2015 zu Manchester United, bevor es ihn im März 2017 zu seinem aktuellen Klub Chicago Fire zog.

Wann findet das Abschiedsspiel für Bastian Schweinsteiger statt?

Am Dienstag, den 28. August, findet das Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger in der Allianz-Arena in München statt.

© getty

TV-Übertragung des Abschiedsspiels von Bastian Schweinsteiger

Das Spiel wird dabei live vom Privatsender RTL übertragen. Die Berichterstattung am 28. August beginnt um 20.15 Uhr.

Wer spielt bei Bastian Schweinsteigers Abschiedsspiel?

Bastian Schweinsteiger verabschiedet sich mit einem Spiel gegen seinen aktuellen Klub Chicago Fire offiziell vom FC Bayern und seinen Fans.

"Bastian Schweinsteiger hat beim FC Bayern München eine außergewöhnliche Karriere hingelegt und damit eine äußerst erfolgreiche Ära des FC Bayern mitgeprägt. Dazu war er durch seine herausragende Persönlichkeit ein wichtiger Bestandteil der Bayern-Familie und wird es immer bleiben. Es stand für uns außer Frage, einem so verdienten Spieler mit einem Abschiedsspiel vom FC Bayern München 'Danke' zu sagen", so Karl-Heinz Rummenigge.

Und auch Schweinsteiger selbst freut sich auf eine Rückkehr in seine Heimat: "Ich freue mich sehr darüber, wieder in der Allianz Arena aufzulaufen und hoffentlich auf viele Fans des FC Bayern München zu treffen, die mich seit Anfang meiner Karriere begleitet haben", sagt Bastian Schweinsteiger und ergänzt: "Insbesondere freue ich mich auf die Südkurve, da wir immer ein besonderes Verhältnis hatten."

Schweinsteiger wird für beide Teams eine Halbzeit auf dem Platz stehen.

© getty

Keine Tickets mehr verfügbar für Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger

Derzeit sind keinerlei Tickets mehr verfügbar. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte es allerdings noch zu einer Möglichkeit kommen, das Spiel zu sehen: Einige Karten sind bisher noch vertraglich reserviert, könnten aber kurz vor dem Spiel nochmal frei werden.

Kategorie Preis Kategorie 1 70 Euro Kategorie 2 60 Euro Kategorie 3 45 Euro Kategorie 4 35 Euro Kategorie 5 15 Euro

Bastian Schweinsteigers Bilanz beim FC Bayern in seiner letzten Saison 2014/15

Bastian Schweinsteiger war bereits mit 13 Jahren in die Jugend des FC Bayern gewechselt. In 17 Jahren wurde er acht Mal Deutscher Meister, einmal Champions-League-Sieger, sieben Mal DFB-Pokalsieger und gewann zwei Mal den Deutschen Supercup.