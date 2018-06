BVB-News und Gerüchte - Medizincheck dementiert: Abdou-Diallo-Vollzug frühestens im Juli

NBA Fr 22.06. Draft: Schafft Mo Wagner den Sprung in die NBA? World Cup Portugal -

Am Dienstag wurde der Wechsel von Abdou Diallo zu Borussia Dortmund als quasi perfekt vermeldet, nun scheint eine Einigung noch ein gutes Stück entfernt. Außerdem: Wechseln Max Kruse oder Alvaro Morata zum BVB? Was läuft mit Moussa Dembele? Hier bekommt Ihr alle Infos rund um die Borussia.

Medizincheck von Abdou Diallo dementiert - Einigung steht weiter aus

Am Dienstag meldeten französische Medien, dass sich der Mainzer Abdou Diallo bereits beim Medizincheck in Dortmund befinden würde. Diese Gerüchte wurden aber bereits dementiert. Lediglich der Berater des 22-Jährigen weilte zu einem Gespräch mit Michael Zorc in Dortmund. Diallo selbst war nicht vor Ort.

Aus bilanztechnischen Gründen soll der Vollzug des Transfers einem Bericht der Ruhrnachrichten zufolge erst im Juli und damit zu Beginn des neuen Geschäftsjahres stattfinden. Eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro wird gehandelt.

Abdou Diallos Bilanz bei Mainz 05 in der Saison 2017/18

Wettbewerb Einsätze Tore Torvorlagen Eingesetzte Minuten 1. Bundesliga 27 2 1 2416 DFB-Pokal 3 1 - 270 Insgesamt 17/18 30 3 1 2686

Diallo-Alternative Isaa Diop wechselt zu West Ham United

Auf der Suche nach einem neuen Abwehrchef geriet nach Schwierigkeiten um Wunschkandidat Abdou Diallo offenbar Isaa Diop vom FC Toulouse in den Fokus des BVB.

Diop wechselt nun jedoch zu West Ham United und erhält einen Vertrag bis 2023.

Schließen sich Max Kruse oder Alvaro Morata dem BVB an?

Mit Marius Wolf, Marwin Hitz und Thomas Delaney hat Borussia Dortmund bereits drei neue Spieler an Bord geholt. Die Verpflichtung eines Ersatzmannes von Michy Batshuayi, der zurück zum FC Chelsea wechseln wird, steht aber weiterhin ganz oben auf der Prioritätenliste des BVB. Im Gespräch sei laut der Zeitung Mirror der ebenfalls bei Chelsea unter Vertrag stehende Alvaro Morata.

Morata steht bei Chelsea allerdings noch bis 2022 unter Vertrag, wurde selbst erst vor einem Jahr für 66 Millionen Euro von Real Madrid geholt und könnte die Dortmunder dementsprechend eine hohe Ablösesumme kosten. Neben dem BVB sind anscheinend auch Moratas Ex-Klub Juventus Turin und Atletico Madrid an ihm interessiert.

Als weiterer Kandidat wird laut Sport Bild Max Kruse vom SV Werder Bremen gehandelt. Lucien Favre kennt Kruse bereits aus gemeinsamen Tagen bei Borussia Mönchengladbach.

© getty

BVB interessiert an Moussa Dembele von Celtic Glasgow?

Nach Informationen von Foot Mercato hat der BVB außerdem ein Auge auf Moussa Dembele von Celtic Glasgow geworfen. Der 21-Jährige hat in der vergangenen Saison acht Tore in 23 Ligaspielen erzielt und wurde bei Paris Saint-Germaint ausgebildet. Dembeles Vertrag in Glasgow läuft noch bis 2020. Als potenzielle Ablöse sind 15 bis 20 Millionen Euro im Gespräch.

Moussa Dembeles Bilanz aus der Saison 2017/18