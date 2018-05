Schalke 04 verpflichtet Steven Skrzybski von Union Berlin

NBA Fr 01.06. Warriors vs. Cavs: Erlebe alle Spiele der Finals live! Friendlies Argentinien -

Der FC Schalke 04 hat Steven Skrzybski vom Zweitligisten Union Berlin verpflichtet. Der 25-jährige Offensivspieler erhält bei Schalke einen Vertrag bis 2021 und soll Medienberichten zufolge rund drei Millionen Euro kosten.

"Steven Skrzybski zählte zu den besten Zweitligaspielern der abgelaufenen Saison", sagte Trainer Domenico Tedesco: "Er ist torgefährlich, gibt immer 100 Prozent und ist in seinem Spiel sehr variabel." In der abgelaufenen Saison erzielte Skrzybski in 29 Spielen 14 Treffer und bereitete fünf weitere vor.

Skrzybski beteuerte "schon seit meiner Kindheit riesiger Schalke-Fan" zu sein. Nach Mark Uth (1899 Hoffenheim), Salif Sane (Hannover 96) und Suat Serdar (1. FSV Mainz 05) ist er der vierte Schalker Neuzugang dieses Sommers.