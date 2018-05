BVB-Gerücht: Kommt Linksverteidiger Alejandro Grimaldo zu Borussia Dortmund?

NBA Fr 01.06. GSW vs. Cavs: Erlebe alle Spiele der Finals live! Friendlies Argentinien -

Der BVB hat offenbar ein Angebot bei SL Benfica für Alejandro Grimaldo abgegeben. Das berichtete Journalist Raffaele Auriemma bei Radio CRC. Der Linksverteidiger steht allerdings wohl schon kurz vor einem Wechsel zum SSC Neapel.

Demnach soll Grimaldo sich bereits vor einigen Monaten mündlich mit den Italienern auf einen Wechsel in die Serie A geeinigt haben. Seitdem wurde aber in Neapel nicht nur der Trainer ausgetauscht, sondern auch kein Abnehmer für den bisherigen Linksverteidiger Faouzi Ghoulam gefunden.

Dementsprechend könnte das Interesse an Grimaldo geschrumpft sein. Der BVB würde davon profitieren. Rund 30 Millionen Euro stehen als Ablöse für den ehemaligen Spieler des FC Barcelona im Raum, dazu wird wohl ein Gehalt von 1,8 Millionen Euro pro Jahr veranschlagt.

BVB-Gerücht: Grimaldo als Ersatz für Ex-BVB-Kapitän Schmelzer?

Grimaldo wechselte 2016 aus der Jugendabteilung Barcas zu Benfica. In Katalonien hatte er sich mit Trainer Luis Enrique zerstritten und wurde dementsprechend nicht in den Profikader übernommen. In Lissabon konnte er sich nach ersten Anlaufschwierigkeiten etablieren und war Stammspieler der vergangenen Saison. Er kann auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden und schlägt herausragende Standards.

Borussia Dortmund ist laut aktuellen Gerüchten auf der Suche nach mindestens vier neuen Spielern für die Defensive. Auf der linken Seite wird eine Alternative zu Ex-Kapitän Marcel Schmelzer und dem verletzungsanfälligen Raphael Guerreiro gesucht.

BVB-Ziel Grimaldos Liga-Statistiken im Vergleich