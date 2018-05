Gianluigi Buffon verlässt Juventus Turin nach 17 Jahren

Serie A Juventus -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

FC Turin Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A SPAL -

Sampdoria Serie A Abstiegs-Konferenz: Serie A Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom

Torwartlegende Gianluigi Buffon hat nach 17 Jahren seinen Abschied von Juventus Turin bekannt gegeben. Das verkündete der Keeper von Juventus Turin am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Seine Karriere hat er allerdings noch nicht offiziell beendet.

Ob Buffon seine Karriere fortsetzen oder direkt einen anderen Job beim italienischen Rekordmeister annehmen wird, will er in Kürze verkünden. "Samstag wird mein letztes Spiel mit Juventus sein. Es ist der richtige Zeitpunkt. Ich hatte immer befürchtet, das Ende meiner langen Reise bei Juventus zu verkünden, nachdem mein Zenit überschritten ist, doch das ist nicht der Fall", sagte Buffon, Weltmeister von 2006.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Serie A live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Buffon schwärmte in der Folge von seinem langjährigen Herzensverein: "Ich möchte mich bei der Familie Juventus bedanken. Man hat mir 2001 das Vertrauen geschenkt und ich konnte mich von einem Talent zu einem Champion entwickeln. Dass ich heute mit 40 Jahren noch im Tor dieser großartigen Mannschaft stehen darf, erzählt alles über die Mentalität dieses Vereins."

So cool ist Gianluigi Buffon: Stilsicher in allen Lebenslagen © getty 1/15 Gianluigi Buffon steht vor seinem Comeback für die italienische Nationalelf. Der Torhüter gibt nicht nur auf dem Platz stets eine gute Figur ab. © getty 2/15 Zu seinen Zeiten beim AC Parma griff Buffon auch gerne mal zu etwas farbenfroheren Trikots. © getty 3/15 Der größte sportliche Erfolg seiner Laufbahn stellte natürlich der Titelgewinn der WM 2006 beim deutschen Sommermärchen dar. © getty 4/15 Zu seinen Trophäen scheint Buffon ohnehin eine innige Beziehung zu pflegen, wie auch beim Scudetto 2012. © getty 5/15 2007 griff Buffon zum Stirnband, um seine Mähne auf dem Platz zu bändigen. © getty 6/15 Auch abseits des Platzes fand Buffon mit Topmodel Alena Seredova sein großes Glück... © getty 7/15 ..., mit der 2011 auch vor den Traualtar trat. © getty 8/15 Zum ständigen Begleiter entwickelte sich auch die Sonnenbrille... © getty 9/15 ..., auf die Buffon nur ungern verzichtete. © getty 10/15 Eine besondere Ehre wurde Buffon 2016 zu Teil, als er den Golden Foot gewann und seine Handabdrücke verewigen durfte. © getty 11/15 Auch bei der FIFA Preisverleihung, bei der Buffon von Peter Schmeichel als bester Torwart geehrt wurde, gab der Juventus-Keeper eine gute Figur ab. © getty 12/15 Auch bei großen Niederlagen wie dem verlorenen Champions-League-Finale 2017 weiß Buffon im Anschluss durch Größe zu überzeugen. © instagram/gianluigibuffon 13/15 Nach einem siegreichen Spiel kann man sich schon mal ein Gläschen gönnen. © instagram/gianluigibuffon 14/15 Auch an den Weihnachtsfeiertagen ließ es sich Buffon gut gehen. © Facebook/GianluigiBuffon 15/15 Im Tonstudio scheint Buffon bereits an seiner Karriere nach der Fußballerlaufbahn zu arbeiten.

Buffon über möglichen Vereinswechsel

Wojciech Szczesny rückt damit in den Fokus für die kommende Saison. "Die Mannschaft ist in der konstantesten Phase ihrer Geschichte. Hinter mir ist ein Torwart, der mindestens auf meinem Level spielen kann und 13 Jahre jünger ist. Ich übergebe das Zepter nun an ihn", sagte Buffon in Richtung des Polen.

Wie er sich einen möglichen Vereinswechsel vorstellt, verriet Buffon ebenfalls: "Man muss mir meine Wichtigkeit für ein Projekt vermitteln können. Außerdem müssen meine physischen Voraussetzungen stimmen."

Buffon wurde mit Juve insgesamt neunmal italienischer Meister, am Samstag wird er in Turin gegen den Absteiger Hellas Verona das letzte Mal auf dem Platz stehen. Mit der italienischen Nationalmannschaft verpasste Buffon die Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) nach dem Aus im Play-off-Duell mit Schweden (0:1, 0:0). Buffon nahm an fünf Weltmeisterschaften teil.