Holstein Kiel - VfL Wolfsburg: Relegations-Rückspiel live im TV, Livestream, Liveticker

NBA Di 22.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! Superliga Midtjylland -

Horsens Friendlies Nigeria -

Atletico Madrid 2. Bundesliga Erzgebirge Aue -

Karlsruher SC (Highlights Relegation) Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Championship Aston Villa -

Fulham Allsvenskan Malmö -

Dalkurd League One Rotherham -

Shrewsbury Friendlies Argentinien -

Haiti Friendlies England -

Nigeria Friendlies Brasilien -

Kroatien

Holstein Kiel empfängt den VfL Wolfsburg heute zum entscheidenden Rückspiel der Bundesliga-Relegation (20.30 Uhr im LIVETICKER). Die Störche müssen dabei die 1:3-Hinspiel-Niederlage wettmachen, um in die höchste Spielklasse aufzusteigen. SPOX gibt euch alle Informationen zum Spiel und zur Übertragung im Fernsehen und als Livestream.

Sollte Kiel es doch noch schaffen weiterzukommen, würde sich erstmals seit sechs Jahren wieder der Zweitligist in der Relegation durchsetzen.

Wann und wo findet das Rückspiel zwischen Kiel und Wolfsburg statt?

Die Partie wird am heutigen Montag, 21. Mai, um 20:30 Uhr angepfiffen. Da Kiel im Rückspiel Heimrecht hat, findet die Partie im Kiel Holstein-Stadion statt. Das Stadion fasst aktuell noch 13.400 Plätze, soll im Aufstiegsfall aber erweitert werden, um die DFL-Statuten zu erfüllen.

Posted by SPOX.com

Kiel - Wolfsburg im Livestream, TV, Liveticker

Wie das Hinspiel ist auch das Rückspiel nicht im Free-TV zu sehen. Im Pay-TV überträgt Eurosport 2 HD Xtra die Partie. Zudem wird die Partie auch als Livestream im Eurosport Player zu sehen sein.

Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19:30 Uhr. Folgende Personen begleiten das Spiel dabei:

Jan Henkel (Moderator)

Matthias Sammer (Experte)

Marco Hagemann (Kommentator)

Wolfgang Nadvornik (Field-Reporter)

Christian Ortlepp (Field-Reporter)

Wer das Spiel über diese Wege nicht verfolgen kann, kann sich mit dem SPOX-Liveticker über das Spiel auf dem Laufenden halten.

Holstein Kiel: Kieler Offensive muss endlich zünden

Nach der 1:3-Niederlage im Hinspiel stehen die Chancen auf einen Kieler Aufstieg nicht mehr ganz so gut. Dennoch ist ein Weiterkommen noch möglich. Dafür muss Kiels Offensive um Marvin Ducksch aber ins Spiel finden. Hatte das Team in der 2. Liga noch die beste Offensive, kam Torschützenkönig Ducksch gegen Wolfsburg nicht wirklich zur Geltung. Mut machen aber die letzten 20 Minuten des Spiels, in denen die Störche den Wölfen überlegen waren.

Posted by SPOX.com

VfL Wolfsburg: Setzt sich der Favorit durch?

Im Hinspiel ist der VfL Wolfsburg seiner Favoritenrolle durchaus gerecht geworden. Über weite Strecken kontrollierte der VfL das Spiel. Vor allem Divock Origi und Yunus Malli konnten vollends überzeugen und dem VfL einen verdienten Sieg einbringen.

Bundesliga-Relegation: Die Ergebnisse seit 2008/09

Jahr 3. der 2. Liga 16. der Bundesliga Hinspiel Rückspiel 2009 1. FC Nürnberg Energie Cottbus 3:0 2:0 2010 FC Augsburg 1. FC Nürnberg 0:1 0:2 2011 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 0:1 1:1 2012 Fortuna Düsseldorf Hertha BSC 2:1 2:2 2013 1. FC Kaiserslautern TSG 1899 Hoffenheim 1:3 1:2 2014 SpVgg Greuther Fürth Hamburger SV 0:0 1:1 * 2015 Karlsruher SC Hamburger SV 1:1 1:2 n. V. 2016 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 1:1 0:1 2017 Eintracht Braunschweig VfL Wolfsburg 0:1 0:1

*Auswärtstor-Regelung