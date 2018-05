Dominic Peitz attackiert VfL Wolfsburg: "Vielleicht zählen sie sonst nur ihr Geld"

Friendlies Nigeria -

Atletico Madrid 2. Bundesliga Erzgebirge Aue -

Karlsruher SC (Highlights Relegation) Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Ligue 1 AC Ajaccio -

Toulouse Serie B Bari -

Cittadella Championship Aston Villa -

Fulham Allsvenskan Malmö -

Dalkurd League One Rotherham -

Shrewsbury Serie B Venedig -

Perugia Ligue 1 Toulouse -

AC Ajaccio League Two Coventry -

Exeter Friendlies Argentinien -

Haiti Friendlies England -

Nigeria Friendlies Brasilien -

Kroatien

Nach der verlorenen Bundesliga-Relegation hat Holstein Kiels Mittelfeldspieler Dominic Peitz die Spieler des VfL Wolfsburg heftig attackiert.

"Die bringen einmal im Jahr Leistung. Vielleicht zählen sie sonst nur ihr Geld", sagte er nach dem Spiel und griff auch die Verantwortlichen an: "Wenn einer gescheitert ist, dann der VfL Wolfsburg, nämlich eine bundesligataugliche Mannschaft aufzustellen. Sie haben eine katastrophale Saison gespielt."

Die Wölfe hatten sich am letzten Bundesliga-Spieltag mit einem 4:1-Sieg gegen Köln in die Relegation gerettet. In dieser setzten sie sich mit zwei Siegen gegen den Zweitligisten Holstein Kiel durch.