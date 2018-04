HSV, News und Transfergerüchte: Alen Halilovic wohl vor Rückkehr nach Hamburg

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? Championship Derby County -

Da sein aktueller Verein kein Angebot gemacht hat, steht Alen Halilovic offenbar vor einer Rückkehr zum HSV. Außerdem: Oliver Kahn glaubt nicht an den Hamburger Klassenerhalt. Hier gibt es die aktuellsten News und Gerüchte zum HSV.

HSV-Gerücht: Alen Halilovic vor Rückkehr

Alen Halilovic steht dem Vernehmen nach vor einer Rückkehr zum HSV. Wie die Bild berichtet, kann UD Las Palmas, wo er derzeit auf Leihbasis unter Vertrag steht, die vereinbarte Kaufoption nicht stemmen. Nach 34 Spieltagen steht Las Palmas in Spanien bereits als Absteiger fest.

Damit kehrt Halilovic zum HSV zurück, wo sein Vertrag noch bis 2020 läuft. Dem Bericht zufolge wollen die Hanseaten den 21-Jährigen aber direkt wieder loswerden.

© getty

Halilovic' Statistiken in der Saison 2017/18

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Primera Division 17 2 2 Copa del Rey 1 - -

HSV-Klassenerhalt? Kahn: "Glaube nicht daran"

Oliver Kahn, der während der WM als Experte für das ZDF arbeiten wird, glaubt nicht daran, dass sich der HSV in dieser Saison noch rettet. "In den vergangenen Jahren hat der HSV es ja immer noch irgendwie herumgerissen. Ob durch Relegations-Abenteuer oder sonstige Moves in allerletzter Sekunde", sagte Kahn gegenüber der MOPO. "Jetzt glaube ich aber nicht mehr daran. Irgendwann ist der Glückstank einfach leer. Es muss zu viel eintreten, sie sind ja abhängig von vielen anderen Dingen, die sich ereignen müssen."

Kahn weiter: "Es tut mir leid für den HSV. Aber man muss auch mal die große Vergangenheit loslassen, sich mit dem Hier und Jetzt beschäftigen - und konstatieren, dass man nicht daran stirbt, wenn man mal ein Jahr in der Zweiten Liga spielen muss."

HSV trifft auf Wolfsburg

Am 32. Spieltag gastiert der Hamburger SV zum Abstiegsduell beim VfL Wolfsburg. Für beide Teams ist es ein wichtiges Duell: Verliert der HSV, könnte der Abstieg besiegelt sein. Verlieren die Wölfe, könnten sie auf den Relegationsplatz rutschen.

"Angst ist ein schlechter Ratgeber! Wir sollten eher daran denken, was wir gewinnen können", wird Robin Knoche von der Bild zitiert. "Wenn wir gewinnen, sind es acht Punkte auf den HSV und er kann uns nicht mehr einholen. Man darf nicht mit Angst ins Spiel gehen, nicht schon in der Woche davor verkrampfen."

© getty

HSV in Abstiegsnot: Der Abstiegskampf am Tabellenende

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 14. Wolfsburg 31 30:40 -10 30 15. 1. FSV Mainz 05 31 32:49 -17 30 16. SC Freiburg 31 26:51 -25 30 17. Hamburger SV 31 24:48 -24 25 18. 1. FC Köln 31 31:60 -29 22

So steigt der HSV am Wochenende ab

Der Bundesliga-Dino könnte bereits am Wochenende absteigen. Was genau passieren muss, damit der HSV absteigt, könnt ihr hier nachlesen.

HSV-Restprogramm: Die Gegner im Saisonendspurt