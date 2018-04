FC Schalke 04 - News, Gerüchte und Personal: Max Meyer zu Atletico Madrid?

J1 League Live Kobe -

Kawasaki A-League FC Sydney -

Melbourne Victory Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Straßburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Superliga Gimnasia -

Boca Juniors Super Liga Napredak -

Roter Stern Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Serie B Palermo -

Bari Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Primera División Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle Premier League Man City -

Brighton (Delayed) First Division A Charleroi -

Brügge Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F

Max Meyer ist auf Klubsuche. Wird er in Madrid fündig werden? Außerdem: Clemens Tönnies rechnet mit Meyer und Goretzka ab. Hier findet ihr alle News, Stimmen und Updates rund um den FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Max Meyer zu Atletico Madrid?

Max Meyer wird Schalke im Sommer ablösefrei verlassen. Der 22-Jährige hat eine Vertragsverlängerung bei den Knappen endgültig abgelehnt. Wohin es ihn nach der Saison verschlägt, ist zu diesem Zeitpunkt allerdings noch unklar.

Laut der Mundo Deportivo ist ein zeitnaher Anruf von Atletico Madrid aber nicht unwahrscheinlich. Die Rojiblancos verfolgen Meyer bereits seit einiger Zeit. Anfang März waren wohl Scouts in Gelsenkirchen, um sich den 1,73 großen Spieler in Aktion ansehen zu können.

Clemens Tönnies sauer über den Abgang von Max Meyer

Aufsichtsratschef Tönnies rechnet mit Meyer und Goretzka ab. Er zeigt sich entsetzt über die Macht das Geldes und merkte an, dass die Emotionen darunter leiden würden.

Als positive Gegenbeispiele nannte Tönnies Jonas Hector und Timo Horn, die trotz des wahrscheinlichen Abstiegs beim 1. FC Köln bleiben. Die genauen Aussagen des Schalke-Bosses gibt es hier zum Nachlesen.

S04 will Platz zwei in der Bundesliga verteidigen

Obwohl es am letzten Wochenende nur zu einem Remis gegen den Effzeh gereicht hat, liegt Schalke noch auf Rang zwei der Tabelle. Diesen Platz will man am 32. Spieltag mit einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach verteidigen. Theoretisch könnte nämlich der BVB an den Königsblauen vorbeiziehen.

Platz Verein Differenz Punkte 1 FC Bayern München 62 78 2 FC Schalke 04 14 56 3 Borussia Dortmund 20 54 4 TSG Hoffenheim 18 52 5 Bayer Leverkusen 14 51 6 RB Leipzig 0 47 7 Eintracht Frankfurt 1 46 8 Borussia Mönchengladbach -6 43 9 Hertha BSC 3 42

Restprogramm des FC Schalke 04 nach Gladbach

Schalke wird die Saison mit einem Heimspiel am 34. Spieltag beenden.