Fußball heute live im TV oder im Livestream auf DAZN sehen

NFL Draft Sa 28.04. Tag 2: Wird der Deutsch-Amerikaner gedraftet? First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Ligue 1 Montpellier -

St. Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki A-League FC Sydney -

Melbourne Victory Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Straßburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Superliga Gimnasia -

Boca Juniors Super Liga Napredak -

Roter Stern Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Serie B Palermo -

Bari Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Primera División Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle Premier League Man City -

Brighton (Delayed) First Division A Charleroi -

Brügge Premier League West Ham -

Man United

Derzeit wird jeden Tag Fußball gespielt. Hier gibt es einen Überblick darüber, welche Spiele im TV oder im Livestream im Internet legal angeschaut werden können.

Am Samstag gastiert Niko Kovac mit Eintracht Frankfurt bei Bayern München. Außerdem muss Chelsea auswärts gewinnen, um die Chancen auf die CL zu wahren. Bereits am Freitag treffen Hoffenheim und Hannover aufeinander.

Freitag, 27.04.2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung Arminia Bielefeld - 1. FC Kaiserslautern 2. Liga 18.30 Uhr Sky VfL Bochum - Erzgebirge Aue 2. Liga 18.30 Uhr Sky Konferenz, 32. Spieltag 2. Liga 18.30 Uhr Sky TSG Hoffenheim - Hannover 96 Bundesliga 20.30 Uhr Eurosport Genk - Brügge First Division A 20.30 Uhr DAZN Fulham - Sunderland Championship 20.45 Uhr DAZN Montpellier - St. Etienne Ligue 1 20.45 Uhr DAZN

Samstag, 28.04.2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung Kobe - Kawasaki J1 League 9 Uhr DAZN Sydney - Melbourne A-League 11.50 Uhr DAZN Espanyol - Las Palmas Primera Division 13 Uhr DAZN FC Liverpool - Stoke Premier League 13.30 Uhr DAZN Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf 2. Liga 13.30 Uhr Sky FC St. Pauli - SpVgg Greuther Fürth 2. Liga 13.30 Uhr Sky SV Darmstadt 98 - Union Berlin 2. Liga 13.30 Uhr Sky Konferenz, 32. Spieltag 2. Liga 13.30 Uhr Sky Guangzhou Evergrande - Jiangsu CSL 13.35 Uhr DAZN Bayern München - Eintracht Frankfurt Bundesliga 15.30 Uhr Sky FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach Bundesliga 15.30 Uhr Sky Hertha BSC - FC Augsburg Bundesliga 15.30 Uhr Sky SC Freiburg - 1. FC Köln Bundesliga 15.30 Uhr Sky VfL Wolfsburg - HSV Bundesliga 15.30 Uhr Sky Konferenz, 32. Spieltag Bundesliga 15.30 Uhr Sky Aston Villa - Derby County Championship 16 Uhr DAZN Huddersfield - Everton Premier League 16 Uhr DAZN Real Sociedad - Bilbao Primera Division 16.15 Uhr DAZN Dinamo Zagreb - Rijeka 1. HNL 17 Uhr DAZN Olympique Lyon - FC Nantes Ligue 1 17 Uhr DAZN AS Rom - Chievo Verona Serie A 18.30 Uhr DAZN Middlesbrough - Millwall Championship 18.30 Uhr DAZN Swansea - Chelsea Premier League 18.30 Uhr DAZN Real Madrid - Leganes Primera Division 18.30 Uhr DAZN Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart Bundesliga 18.30 Uhr Sky Benfica - Tondela Primeira Liga 19.15 Uhr DAZN Bordeaux - Dijon Ligue 1 20 Uhr DAZN OSC Lille - FC Metz Ligue 1 20 Uhr DAZN AS Monaco - Amiens Ligue 1 20 Uhr DAZN Strassburg - Nizza Ligue 1 20 Uhr DAZN Troyes - Caen Ligue 1 20 Uhr DAZN Fulham - Sunderland Championship 20.45 Uhr DAZN Villarreal - Celta Vigo Primera Division 20.45 Uhr DAZN Inter - Juve Serie A 20.45 Uhr DAZN Southampton - Bournemouth Premier League 23.00 Uhr (verschoben) DAZN Newcastle - West Bromwich Premier League 23.00 Uhr (verschoben) DAZN Burnley - Brighton Premier League 23.00 Uhr (verschoben) DAZN

Sonntag, 29.04.2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung Getafe - Girona Primera Division 12 Uhr DAZN Crotone - Sassuolo Serie A 12.30 Uhr DAZN Celtic - Rangers Premiership 13 Uhr DAZN Feyenoord - Sparta Eredivisie 14.30 Uhr DAZN Rennes - Toulouse Ligue 1 15 Uhr DAZN Sampdoria - Cagliari Serie A 15 Uhr DAZN Atalanta - CFC Genua Serie A 15 Uhr DAZN Bologna - AC Mailand Serie A 15 Uhr DAZN Hellas Verona - SPAL Serie A 15 Uhr DAZN Benevento - Udinese Serie A 15 Uhr DAZN West Ham - Man City Premier League 15.15 Uhr DAZN Mainz - Leipzig Bundesliga 15.30 Uhr Sky London Irish - Saracens Premiership 16 Uhr DAZN Gimnasia - Boca Juniors Superliga 16 Uhr DAZN Napredak - Roter Stern Super Liga 16 Uhr DAZN Alaves - Atletico Madrid Primera Division 16.15 Uhr DAZN Angers - Marseille Ligue 1 17 Uhr DAZN Man United - Arsenal Premier League 17.30 Uhr DAZN Bremen - Dortmund Bundesliga 18 Uhr Sky Bröndby - Nodsjälland Superliga 18 Uhr DAZN Florenz - Neapel Serie A 18 Uhr DAZN Valencia - Eibar Primera Division 18.30 Uhr DAZN Maritimo - Porto Serie A 19 Uhr DAZN FC Turin - Lazio Serie A 20.45 Uhr DAZN La Coruna - FC Barcelona Primera Division 20.45 Uhr DAZN PSG - Guingamp Ligue 1 21 Uhr DAZN

Montag, 30.04.2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung FK Krasnodar - Lok Moskau Premier League 18 Uhr DAZN Palermo - Bari Serie B 20.30 Uhr DAZN Tottenham - Watford Premier League 21 Uhr DAZN Real Betis - Malaga Primera Division 21 Uhr DAZN

Dienstag, 01.05.2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung Real Madrid - FC Bayern Champions League 20.45 ZDF/Sky

Mittwoch, 02.05.2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung AS Rom - FC Liverpool Champions League 20.45 Sky

Legale Fußball-Streams

Viele Partien werden entweder nur noch exklusiv als Stream im Internet übertragen oder als Parallelangebot neben den TV-Übertragungen angeboten. SPOX zeigt euch die wichtigsten legalen Streaming-Plattformen.

DAZN als größter deutscher Fußball-Streaming-Dienst

Die Streaming-Plattform DAZN bietet eine Vielzahl von exklusiven Livesport-Events. Neben allen Spielen der Premier League, Ligue 1, Serie A und Primera Division, seht ihr auf DAZN die Highlights der Fußball-Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Zusätzlich hat DAZN ab nächster Saison auch die komplette Europa League sowie ausgewählte Partien der Champions League im Programm. Hier seht ihr die komplette Liste der DAZN-Rechte.

DAZN kostet 9,99 Euro im Monat, wobei ihr den ersten Monat sogar gratis genießen könnt.

Live-Fußball auf Eurosport

Eurosport hat sich die Rechte an insgesamt 40 Bundesliga-Spielen gesichert. Neben den exklusiven Freitags-, Montags- und Sonntagspartien um 13.30 Uhr, hat Eurosport auch den englischen FA-Cup im Repertoire. Alle Partien seht ihr auch als Stream im Eurosport Player.

Fußball live auf Sky und Sky Go

Sky besitzt in dieser Saison noch die Rechte für alle Übertragungen der Champions League, Europa League, des DFB-Pokals und der 2. Liga. Zusätzlich zeigt Sky einen Großteil der Bundesliga-Spiele exklusiv. Abonnementen können alle Partien auch im Stream per Sky Go verfolgen.

Kostenlose Streams von ARD und ZDF

Die Öffentlich-Rechtlichen senden ebenfalls ausgewählte Fußballspiele. ARD und ZDF übertragen Testspiele und die wichtigen Turniere der Nationalmannschaft. Das ZDF überträgt zudem noch eine Partie der Champions League pro Spieltag. Die ARD zeigt einzelne Spiele des DFB-Pokals. Alle Übertragungen könnt ihr auch als Livestream auf den Webseiten von ARD und ZDF verfolgen.