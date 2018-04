BVB-News und -Gerüchte: Watzke über Nervenbelastung und angeblichen Krisengipfel

Primera División Eibar -

Getafe Premiership Hibernian -

Celtic Premier League West Bromwich -

Liverpool CSL Guangzhou R&F -

Shandong Luneng Serie A SPAL -

AS Rom Championship Ipswich -

Aston Villa Premier League Watford -

Crystal Palace Primera División Celta Vigo -

Valencia Ligue 1 Marseille -

Lille Serie A Sassuolo -

Florenz Super Liga Radnicki Nis -

Roter Stern Ligue 1 Amiens -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Monaco Ligue 1 Metz -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Angers Championship Cardiff -

Nottingham Serie A AC Mailand -

Benevento Copa del Rey FC Sevilla -

FC Barcelona Primeira Liga Estoril -

Benfica Primera División Girona -

Espanyol Serie A Cagliari -

Bologna Premier League Arsenal -

West Ham Ligue 1 Nizza -

Montpellier Serie A Udinese -

Crotone Serie A Chievo Verona -

Inter Mailand Serie A Lazio -

Sampdoria Serie A Atalanta -

FC Turin Premier League ZSKA Moskau -

FK Krasnodar Primera División Malaga -

Real Sociedad 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 St. Etienne -

Troyes Premier League Man City -

Swansea First Division A Brügge -

Lüttich Primera División Las Palmas -

Alaves Premier League Stoke -

Burnley (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Real Betis Serie A Juventus -

Neapel Ligue 1 Bordeaux -

PSG Superliga Boca Juniors -

Newell's Old Boys Serie A CFC Genua -

Hellas Verona Premier League Everton -

Newcastle Primera División Bilbao -

Levante Primeira Liga FC Porto -

Setubal J1 League Kashima -

Kobe Super Liga Roter Stern -

Cukaricki DBU Pokalen Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ Chile First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Ligue 1 Montpellier -

St. Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Strassburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

Tokyo Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat sich vor dem richtungsweisenden Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) zum Klima innerhalb der Dortmunder Mannschaft geäußert und ein Gerücht zerstreut. Hier gibt es alle aktuellen News und Gerüchte zu Borussia Dortmund im Überblick.

Watzke über die Belastungen durch Zeugenaussagen im Bombenprozess

Hans-Joachim Watzke hat am Rande einer BVB-Fanshop-Eröffnung am Freitag in Oberhausen über das Klima innerhalb der Mannschaft gesprochen und zur Frage Stellung genommen, welchen womöglich negativen Einfluss die zahlreichen Meldungen und Gerüchte rund um den Verein hätten.

"Ich glaube, dass das, was sich in den letzten Wochen im Gerichtssaal abgespielt hat, die Mannschaft viel mehr beeinflusst", sagte Watzke im Gespräch mit den Ruhrnachrichten. Der 58-Jährige verwies auf den emotionalen Auftritt des Ex-Dortmund-Profis Matthias Ginter, der im Zeugenstand in Tränen ausgebrochen war.

Seit Ende Dezember läuft vor dem Dortmunder Schwurgericht der Prozess gegen den Russen Sergej W., der im April 2017 einen Bombenanschlag auf den BVB-Mannschaftsbus verübt haben soll. Die Konfrontation mit dem traumatischen Erlebnis durch die Erinnerung im Gerichtssaal sei für Watzke "viel prägender und entscheidender" als alles andere, was "bei uns noch auf der Agenda ist".

Watzke über angeblichen Krisengipfel mit Michael Zorc und Peter Stöger

Am Dienstag der vergangenen Woche machten Gerüchte die Runde, wonach sich Watzke mit Trainer Peter Stöger und Sportdirektor Michael Zorc zu einem klärenden Gespräch getroffen habe. Inhalt: die Trennung von Stöger zum Saisonende. Soweit die Gerüchteküche.

Als vermeintlicher Beweis kursierten Bilder von einem Treffen der drei auf der Terrasse des Mannschaftshotels L'Arrivee in Dortmund im Internet. "Hätten wir eine dramatische Sitzung gehabt, hätten wir das bestimmt nicht vor aller Öffentlichkeit gemacht", wird Watzke von Der Westen zitiert. "Da saßen bestimmt 70 Leute in dem Biergarten."

Stöger hinsichtlich CL-Qualifikation zuversichtlich

Auf eine Sache kann sich der Dortmunder Fan dieser Tage verlassen: die Inkonstanz der eigenen Mannschaft. Demzufolge müsste der BVB nach dem schwachen Derby auf Schalke (0:2) im Duell mit Leverkusen eigentlich wieder gut abschneiden. Verlassen kann man sich darauf natürlich nicht.

Trainer Peter Stöger ist dennoch zuversichtlich, dass das Saisonziel, die Qualifikation für die Champions League, erreicht wird, - auch wenn er sich vor dem Duell mit dem Tabellennachbarn aus dem Rheinland etwas umständlich ausdrückte: "Wir haben das Gefühl, dass die Chance groß ist, dass wir es schaffen. Ich traue uns das zu, allen Überraschungen, die man in der einen wie in der anderen Richtung immer wieder hat, zum Trotz."

Der Kampf um die Champions-League-Plätze