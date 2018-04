Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen heute im TV oder im Livestream

J1 League Live Kobe -

Borussia Dortmund empfängt heute Abend im Topspiel den Tabellennachbarn Bayer Leverkusen. Der BVB möchte sich Rang drei zurückholen, den die Werkself am vergangenen Wochenende übernahm. Hier gibt es alle Infos zur Samstagabendpartie der Bundesliga.

Der Stachel der 0:2-Niederlage im Derby bei Schalke 04 sitzt beim Team von Peter Stöger immer noch tief. Als wäre die Pleite nicht genug gewesen, verlor der BVB auch seinen Stürmer Michy Batshuayi, der nach einer Sprunggelenksverletzung für den Rest der Saison ausfallen wird. Was Hoffnung macht: Dortmund gewann die letzten drei Heimspiele in der Bundesliga und möchte diese Serie natürlich fortsetzen.

Für die Gäste geht es darum, den gerade erst gewonnenen Platz drei zu halten. Mit dem 4:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt zog Leverkusen am BVB vorbei und hat zudem vier Punkte Vorsprung auf die Europa-League-Plätze. Besonders Kevin Volland überzeugte zuletzt, als er vergangenes Wochenende dreimal traf. Hinter Bayern-Stürmer Robert Lewandowski steht er auf Platz zwei der Bundesliga-Torjägerliste. Spannend bleibt die Frage, ob Bayer die 2:6-Klatsche im DFB-Pokal-Halbfinale gegen München schnell genug verdaut hat.

Dortmund gegen Leverkusen im TV und im Livestream

Wie alle Spiele am Samstag besitzt der Pay-TV-Sender Sky auch für diese Partie die Exklusivrechte. Um 17.30 Uhr beginnen die Vorberichte, ehe eine Stunde später im Signal-Iduna-Park angepfiffen wird. Zudem bietet der Sender einen Livestream bei Sky Go für alle Abonennten an. Bereits 40 Minuten nach Abpfiff sind die Highlights des Topspiels bei DAZN zu sehen.

TV-Übertragung Livestream Sky Buli 1 HD Sky Go

Dortmund gegen Leverkusen im Liveticker

Bei SPOX gibt es zu allen Partien der Bundesliga einen Liveticker. Den für die Partie Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen findet ihr hier.

Dortmund gegen Leverkusen: Die voraussichtlichen Aufstellungen