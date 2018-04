BVB-News und -Gerüchte: Borussia Dortmund will an Marcel Schmelzer festhalten

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? J1 League Kashima -

Borussia Dortmund will offenbar auch in der kommenden Saison auf Marcel Schmelzer setzen. Die Kapitänsbinde geht aber wohl an Marco Reus. Andre Schürrle trainiert wieder, Raphael Guerreiro hingegen nur kurz.

BVB hält offenbar an Marcel Schmelzer fest

Wie die Bild berichtet, sehen die Verantwortlichen in Dortmund derzeit keinen Anlass, sich im kommenden Sommer-Transferfenster von Marcel Schmelzer zu trennen. Der zuletzt heftig kritisierte Kapitän wird demnach weiterhin im Kader stehen, wohl aber in der Rangordnung nach unten rutschen.

Laut Sport Bild wird Marco Reus in der kommenden Saison das Kapitänsamt übernehmen. Trainer Peter Stöger hatte Schmelzer vor dem 4:0-Sieg über Bayer Leverkusen aus dem Kader gestrichen. Im Anschluss an den deutliche Sieg erklärte er: "Wenn eine Mannschaft so spielt wie gegen Leverkusen dann wird es nicht unbedingt leicht für Marcel sein."

Manuel Akanji hatte den Posten als Linksverteidiger übernommen und eine solide Leistung gezeigt.

Andre Schürrle wieder im Training - Guerreiro braucht Zeit

Andre Schürrle kehrte nach seiner Verletzung wieder ins Training zurück. Am Dienstag absolvierte er die volle Trainingseinheit.

Raphael Guerreiro, den seit seit Februar Muskelprobleme plagen, machte hingegen nur einen kleinen Teil der Einheit mit. Nach dem Aufwärmen mit der Mannschaft war Schluss für den Portugiesen.

Sebastian Kehl bedankt sich für warmen Empfang

Sebastian Kehl ist zurück beim BVB. Im Juli wird er als neuer Leiter der Lizenzspielerabteilung eingesetzt und soll dabei mithelfen, die Borussia wieder auf Vordermann zu bringen. Nach der Bekanntgabe der Zusammenarbeit hatten die Anhänger des Klubs die Rückkehr ihres Lieblings regelrecht gefeiert.

Darauf reagierte Kehl nun per Twitter: "Ich bin überwältigt von Eurem überragenden und positiven Feedback. Vielen Dank für Euren Support!" Der ehemalige Mittelfeldspieler hatte für den Posten in Dortmund seinen Job als TV-Experte beim ZDF aufgegeben.

Die Leistungsdaten von Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Bundesliga 274 20 18 Champions League 37 1 3 Europa League 2 - 1 DFB-Pokal 34 1 5 UI Cup 2 - - DFL Supercup 3 - - UEFA Cup 6 - - Ligapokal 4 - 1

BVB-Spieler sagen vor Gericht aus

Am Mittwoch werden erneut Spieler in der Gerichtsverhandlung gegen den Attentäter Sergej W aussagen. Roman Bürki, Sokratis, Raphael Guerreiro, Shinji Kagawa, Nuri Sahin, Lukasz Piszczek, Christian Pulisic und Julian Weigl werden ab 10 Uhr im Gericht erwartet und ihre Sicht auf die Geschehnisse vom 11. April 2017 schildern.

Außerdem wurden Mitglieder aus dem Betreuerstab eingeladen. In der vergangenen Woche hatte unter anderem Verteidiger Matthias Ginter ausgesagt und war dabei in Tränen ausgebrochen. Sergej W. ist wegen versuchten Mordes in 28 Fällen angeklagt, bestreitet aber jede Tötungsabsicht.