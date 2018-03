Timo Werner bestätigt Verbleib: 2018 "auf jeden Fall" bei RB Leipzig

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Eredivisie Live Feyenoord -

Alkmaar Ligue 1 Live Lyon -

Caen Premier League Live Bournemouth -

Tottenham Serie A Live CFC Genua -

AC Mailand Superliga Live Horsens -

Bröndby Super Liga Live Roter Stern -

Napredak Primera División Live Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille Primeira Liga Pacos Ferreira -

FC Porto Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Primera División Univ Catolica -

Espanola UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet

Timo Werner hat einen Abgang von RB Leipzig im kommenden Sommer ausgeschlossen. In der nächsten Saison werde er "auf jeden Fall" in Leipzig spielen, so der 22-Jährige.

Nach dem 0:0 gegen den VfB Stuttgart wurde Werner von Sky auf seine Zukunft angesprochen. Er habe noch bis 2020 Vertrag und fühle sich in Leipzig sehr wohl. Werde er also bis 2020 definitiv in Leipzig spielen? "Nächstes Jahr auf jeden Fall", sagte Werner.

Der FC Bayern soll an Werner interessiert sein

Damit bestätigte Werner die Aussage von Sportdirektor Ralf Rangnick, der im Februar erklärt hatte: "Timo weiß auf jeden Fall, dass er jetzt und auch in der nächsten Saison noch bei uns spielt." Man werde zudem versuchen, seinen Vertrag zu verlängern.

Werner, der gegen Stuttgart zum jüngsten Spieler mit 150 absolvierten Bundesligaspielen wurde, wird unter anderem mit Bayern München und Top-Klubs aus Spanien in Verbindung gebracht. Er selbst sprach zuletzt davon, Fan von Manchester United zu sein.