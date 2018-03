Europa League: RB Leipzig siegt dank Werners und Keitas Geistesblitzen gegen St. Petersburg

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Poltawa -

Schachtjor Donezk Ligue 1 Straßburg -

Monaco Serie A AS Rom -

FC Turin Primera División Girona -

La Coruna J1 League Sendai -

Kobe CSL Shanghai Shenhua -

Shanghai SIPG Primera División Eibar -

Real Madrid Premier League Man United -

Liverpool Indian Super League Goa -

Chennai Championship Millwall -

Brentford Primera División FC Sevilla -

Valencia Ligue 1 PSG -

Metz Premier League Chelsea -

Crystal Palace Primera División Getafe -

Levante Championship Aston Villa -

Wolverhampton Ligue 1 Bordeaux -

Angers Ligue 1 Dijon -

Amiens Ligue 1 Lille -

Montpellier Ligue 1 Nantes -

Troyes Ligue 1 Rennes -

St. Etienne Premier League Huddersfield -

Swansea (Delayed) Primera División Malaga -

FC Barcelona Serie A Hellas Verona -

Chievo Verona Premier League Everton -

Brighton (Delayed) Premier League West Bromwich -

Leicester (Delayed) Premier League West Ham -

Burnley (Delayed) Premier League Newcastle -

Southampton (Delayed) Superliga Boca Juniors -

Tigre Premier League Rostow -

Zenit Primera División Espanyol -

Real Sociedad Serie A Florenz -

Benevento Premiership Rangers -

Celtic Eredivisie Ajax -

Heerenveen First Division A Anderlecht -

Antwerpen Premier League Arsenal -

Watford Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

SPAL Serie A Juventus -

Udinese Indian Super League Bengaluru -

Pune Championship Nottingham -

Derby County Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Eredivisie Feyenoord -

Alkmaar Ligue 1 Lyon -

Caen Premier League Bournemouth -

Tottenham Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Super Liga Roter Stern -

Napredak Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille Primeira Liga Pacos Ferreira -

FC Porto Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Primera División Univ Catolica -

Espanola UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland

RB Leipzig hat sich im Hinspiel des Europa-League-Achtelfinals eine gute Basis für das Weiterkommen in die Runde der letzten Acht geschaffen. In der heimischen Red Bull Arena siegten die Bullen mit 2:1 (0:0) gegen Zenit St. Petersburg. Das Rückspiel findet am 15. März um 19 Uhr in Sankt Petersburg statt.

Nach einem von beiden Seiten verhaltenen Beginn erlangten die im 4-4-2 agierenden Hausherren Mitte des ersten Durchgangs klar die Kontrolle über das Spiel. Leipzig drückte die Gäste in den eigenen Strafraum, was den Bullen aber die Schnelligkeit aus der Tiefe nahm. So konnte die extrem dichte Abwehrformation der Russen Leipzigs Angriffe oft alleine durch den fehlenden Raum und die zahlenmäßige Überlegenheit entschärfen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In der Offensive angeführt vom dribbelstarken Bruma und Forsberg, der in der 36. Minute mit einem Freistoß am Innenpfosten scheiterte, schafften es die Sachsen im Verlauf des Spiels immer öfter in die Gefahrenzone, auch wenn sich klare Abschlüsse erst in Hälfte zwei häuften. Dem 1:0 nach einer knappen Stunde ging ein Geniestreich von Timo Werner voraus, der Bruma per Hackentrick in die Tiefe schickte, wo der Portugiese lässig vollendete.

Zenit setzte sich nach dem Gegentor für einige Minuten in der Hälfte der Bullen fest, doch die souveränen Leipziger hielten dieser Mini-Drangphase stand. Ein weiterer Weltklasse-Assist von Naby Keita, der nach einem Sololauf Werner bediente, ermöglichte das vorentscheidende 2:0. Einziger Wermutstropfen war das traumhafte Freistoßgegentor vier Minuten vor dem Ende.

Auffallend waren Leipzigs einstudierte Standardvarianten. Die Bullen führte die Freistöße in Tornähe meist kurz und flach aus, um einen Angreifer im Strafraum im Schussposition zu bringen, was auch oft gelang - wenngleich ohne zählbare Resultate.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Bruma (56.), 2:0 Werner (77.), 2:1 Criscito (86.)

Timo Werner feierte in seinem 34. Pflichtspiel der Saison bereits die 21. Torbeteiligung (17 Tore, 4 Assists) - das übertrifft unter den aktuellen BL-Spielern nur Robert Lewandowski (32).

RB Leipzig kassierte als erstes deutsches Team in jedem der ersten 9 Europokalspiele mindestens 1 Gegentor.

Es war bereits das 4. Tor von Zenit von außerhalb des Sechzehners - das ist alleiniger Höchstwert in der Europa League.

Der Star des Spiels: Timo Werner

Lange Zeit unglücklich und im Schatten von Bruma, Forsberg & Co. Blieb aber engagiert, wuselig und war am Ende für das Resultat der entscheidende Mann: geniale Hackenvorarbeit zu Brumas Führungstreffer und selbst eiskalt beim Treffer zum 2:0.

Der Flop des Spiels: Aleksandr Kokorin

Der Stürmer fand keine Bindung zum Spiel und blieb über die 90 Minuten fast wirkungslos. Seine Offensivaktionen waren harmlos, daneben mit einer verheerenden Passquote von nicht einmal 60 Prozent und insgesamt 16 Ballverlusten.

Der Schiedsrichter: Ovidiu Hategan (Rumänien)

In einer fairen Partie selten in schwierige Situationen gezwungen. Gute Körpersprache und souverän in der Zweikampfbewertung. Unter dem Strich ein sehr solider Auftritt.

Die Reaktionen der Trainer

Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): "Wir sind fünf Minuten am Traumergebnis vorbeigeschrammt. Dennoch muss ich meiner Mannschaft ein riesiges Kompliment machen. Insgesamt haben wir den Gegner über 90 Minuten beherrscht. Jetzt haben wir ein richtig heißes Rückspiel. Da wird es um alles gehen."