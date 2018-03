Hecking über Proteste gegen Kommerz: "Dann verlieren wir den Status als Top-Liga"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Dieter Hecking zeigt nach den Fanprotesten bei den Montagsspielen in Frankfurt und Dortmund Verständnis für die Fans. Der Trainer von Borussia Mönchengladbach warnt aber zugleich vor dem Verlust der Attraktivität der Liga.

Im Interview mit der Sport Bild sagte der 53-Jährige, dass, wenn die Liga nicht mit Spitzengehältern oder mit attraktivem Fußball locken könne, "dann verlieren wir den Status als Top-Liga". Um dies zu verhindern, sei eine gewisse Kommerzialisierung nötig. "Diese Kehrseite der Medaille müsste der Fan dann auch akzeptieren", erklärte Hecking.

Bedenklich findet er auch die zu schnell herangetragenen Diskussionen um die Trainer: "Verlierst du drei Spiele, wird sofort eine Trainerdebatte geführt", kritisierte der Coach. Diese Schnelllebigkeit im Geschäft "nimmt einem manchmal den Spaß", so Hecking.

Die Borussia gewann nur eines der letzten sechs Spiele und rutschte in der Folge aus den Europapokalplätzen. Die nächsten Spiele in Leverkusen und im eigenen Stadion gegen die TSG Hoffenheim können entscheidend sein, um an den begehrten Rängen dranzubleiben.