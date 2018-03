FC Bayern: Derby in der Allianz Arena? FCB-Fans reagieren enttäuscht

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Indian Super League Live Pune -

Bengaluru 1. HNL Live Rijeka -

Dinamo Zagreb Super Liga Vojvodina -

Roter Stern Championship Leeds -

Wolverhampton Premier League Poltawa -

Schachtjor Donezk Ligue 1 Straßburg -

Monaco Serie A AS Rom -

FC Turin Primera División Girona -

La Coruna J1 League Sendai -

Kobe CSL Shanghai Shenhua -

Shanghai SIPG Primera División Eibar -

Real Madrid Premier League Man United -

Liverpool Indian Super League Goa -

Chennai Championship Millwall -

Brentford Primera División FC Sevilla -

Valencia Ligue 1 PSG -

Metz Premier League Chelsea -

Crystal Palace Primera División Getafe -

Levante Championship Aston Villa -

Wolverhampton Ligue 1 Bordeaux -

Angers Ligue 1 Dijon -

Amiens Ligue 1 Lille -

Montpellier Ligue 1 Nantes -

Troyes Ligue 1 Rennes -

St. Etienne Premier League Huddersfield -

Swansea (Delayed) Primera División Malaga -

FC Barcelona Serie A Hellas Verona -

Chievo Verona Premier League Everton -

Brighton (Delayed) Premier League West Bromwich -

Leicester (Delayed) Premier League West Ham -

Burnley (Delayed) Premier League Newcastle -

Southampton (Delayed) Superliga Boca Juniors -

Tigre Premier League Rostow -

Zenit Primera División Espanyol -

Real Sociedad Serie A Florenz -

Benevento Premiership Rangers -

Celtic Eredivisie Ajax -

Heerenveen First Division A Anderlecht -

Antwerpen Premier League Arsenal -

Watford Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

SPAL Serie A Juventus -

Udinese Indian Super League Bengaluru -

Pune Championship Nottingham -

Derby County Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Eredivisie Feyenoord -

Alkmaar Ligue 1 Lyon -

Caen Premier League Bournemouth -

Tottenham Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Super Liga Roter Stern -

Napredak Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille Primeira Liga Pacos Ferreira -

FC Porto Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Primera División Univ Catolica -

Espanola

Nachdem bekannt gegeben wurde, dass das Regionalliga-Derby zwischen der zweiten Mannschaft der Bayern und dem TSV 1860 München in der Allianz Arena stattfinden wird, sind die Bayern-Fans enttäuscht über diese Entscheidung. Außerdem: Heynckes lobt Thomas Tuchel. Hier verpasst ihr keine wichtige News vom deutschen Rekordmeister.

Derby in der Allianz Arena: Bayern-Fans unzufrieden

Das Regionalliga-Derby zwischen der zweiten Mannschaft des FC Bayern und dem TSV 1860 München findet am 29. April in der Allianz Arena statt. Das gaben die Vereine am Dienstag offiziell bekannt.

Im Bayern-Fanlager trifft diese Entscheidung aber nicht nur auf Freude. "Der Club Nr. 12 hat mit großem Bedauern die Nachricht von der Verlegung des wahren Derbys am 29. April vom Stadion an der Grünwalder Straße in die Fröttmaninger Arena zur Kenntnis genommen", schreibt die Bayern-Fan-Vereinigung Club Nr. 12 auf Facebook.

In der entsprechenden Mitteilung heißt es weiter: "Wir bedauern außerordentlich, dass man unserem Amateur-Team durch diese Entscheidung den Heimvorteil nimmt und appellieren an die Vereinsführung, diese Entscheidung noch einmal mit Fanvertretern der Bayern-Amateure, dem Arbeitskreis Fandialog sowie dem zuständigen Mitarbeiter der Fanbetreuung zu besprechen, um gemeinsam die für unser Team bestmögliche Lösung zu finden."

Posted by SPOX.com

Heynckes: Tuchel? "Qualität für Bayern München"

Jupp Heynckes hat immer wieder betont, dass sein Freundschaftsdienst für den FC Bayern am Ende der Saison zu Ende ist. Dementsprechend müssen sich die FCB-Bosse nach einem neuen Trainer umsehen. Heynckes zufolge wäre Thomas Tuchel ein Coach, der die Bayern erfolgreich trainieren könnte.

"Ich denke, dass Thomas Tuchel die Qualität hat, auch einen FC Bayern zu trainieren", sagte Heynckes gegenüber der Sport Bild und fügte an: "Ich schätze Thomas Tuchel, er hat den Weg in Mainz von den Jugendmannschaften nach oben kontinuierlich zurückgelegt. Das ist die Erfolgsleiter, die man gehen muss." Hier geht's zur ausführlichen News.

© getty

Thomas Tuchels Stationen als Trainer

Verein Amtsantritt Amtsende Borussia Dortmund 01.07.2015 30.05.2017 1. FSV Mainz 05 03.08.2009 10.05.2014 1. FSV Mainz 05 (U19) 01.07.2008 03.08.2009 FC Augsburg II 01.01.2007 30.06.2008 FC Augsburg (U19) 01.07.2005 31.12.2006

Hummels beteiligt sich an UNICEF-Kampagne

Mats Hummels setzt sich im Rahmen einer neuen Kampagne gegen Hunger und Mangelernährung im Südsudan ein. Alle zehn Sekunden stirbt ein Kind an den Folgen von Hunger. Das wollen wir ändern! Mit nur 35€ im Monat kann ein Kind vor diesem Schicksal gerettet werden", schrieb er auf Twitter. Alle weiteren Infos findet ihr hier.

James zurück im Mannschaftstraining

James Rodriguez kommt seinem Comeback immer näher. Der 26-Jährige absolvierte am Mittwoch seine erste Trainingseinheit mit der Mannschaft. Der Kolumbianer fehlt dem Rekordmeister seit dem Hinspiel des Achtelfinals in der Champions League gegen Besiktas, wo er sich eine Wadenverhärtung zugezogen hat.

Trainer Heynckes muss somit lediglich nur noch aus die Langzeitverletzten Kingsley Coman und Manuel Neuer verzichten.

© getty

Bayerns Programm der nächsten Wochen

Datum Gegner Wettbewerb 10.03., 15.30 Uhr HSV (H) Bundesliga 14.03., 18 Uhr Besiktas (A) Champions League 18.03., 18 Uhr RB Leipzig (A) Bundesliga 31.03., 18.30 Uhr Borussia Dortmund (H) Bundesliga 07.04., 15.30 Uhr FC Augsburg (A) Bundesliga

FCB-U19 gegen Stuttgart wird live übertragen

Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart in der A-Junioren-Bundesliga am Samstag um 11 Uhr wird live auf der Facebook-Seite und auf dem Youtube-Kanal des Bayern Nachwuchs übertragen.

Der FCB rangiert momentan auf dem zweiten Tabellenplatz, acht Punkte hinter Spitzenreiter Hoffenheim, der allerdings zwei Spiele mehr absolviert hat. Der VfB muss sich aktuell mit Platz sieben begnügen.