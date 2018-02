Michy Batshuayi über Borussia Dortmund: "Es ist einfach perfekt hier."

NBA Sa 17.02. Erlebe den kompletten All-Star-Wahnsinn! Serie A So 18.02. Feinkost zum Mittagessen: Derby della Mole in Turin Ligue 1 Live Monaco -

Mit fünf Toren in nur drei Spielen startete der bis Saisonende ausgeliehene Michy Batshuayi in seine Zeit bei Borussia Dortmund. Obwohl Hans-Joachim Watzke in den Verhandlungen mit Chelsea keine Kaufoption vereinbaren konnte, macht der Stürmer selbst nun Andeutungen, sich einen längeren Verbleib in der Bundesliga durchaus vorstellen zu können.

Im Gespräch mit dem belgischen Nachrichtenportal Sporza sagte Batshuayi über seine Zeit in London: "Bei Chelsea hatte ich es nicht leicht. Auf der Bank sitzen, treffen, auf der Bank sitzen und treffen, um dann wieder auf der Bank zu sitzen - das war schwierig."

Umso besser funktionierte dagegen der Tapetenwechsel in Dortmund: "Hier läuft es sehr gut mit meinen Kollegen und den Fans. Ich wurde super aufgenommen", freut sich Batshuayi über seinen Empfang. Bereits im Anschluss an den 3:2-Sieg gegen Atalanta Bergamo in der Europa League hatte Batshuayi verlauten lassen: "Es ist einfach perfekt hier. Wie in einer Familie. Das ist das, was ich brauche."

Inwiefern Borussia Dortmund den Stürmer über die Saison hinaus halten könnte, ist bisher offen. Bei Chelsea hat Batshuayi einen bis 2021 datierten Vertrag, erst im Winter verstärkte sich der Verein aus der Premier League jedoch mit Arsenals Olivier Giroud.