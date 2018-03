Erneuter Protest der Hannover-Ultras: Die Gräben bei 96 sind so tief wie noch nie

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Bei Hannover 96 brennt wieder die Luft. Sportlich gesehen steht der Aufsteiger trotz der Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach immer noch hervorragend da, von der Abstiegszone ist man weit entfernt. Der Streit zwischen den Ultras und Präsident Martin Kind geht nun jedoch in die nächste Runde - und könnte ein weiteres Opfer fordern.

Das 0:1 gegen Gladbach hatte Niclas Füllkrug vergleichsweise gut verkraftet. Gegen einen solchen Gegner dürfe man auch mal verlieren, merkte er nach dem Spiel an, schließlich habe man selbst ein paar gute Chancen ausgelassen. Außerdem hätte es einen Strafstoß für 96 geben müssen.

Als er vom Sky-Reporter jedoch auf die Fanproblematik angesprochen wurde, war es schnell vorbei. "Zu dem Thema sage ich nichts mehr." Was sollte er auch sagen? Es bestünde nur die Gefahr, es sich entweder mit der Vereinsführung, oder aber den organisierten Fans zu verderben.

Zur Vereinsführung gehört Manager Horst Heldt. Und der hatte nach kuriosen 90 Minuten durchaus etwas zum Thema zu sagen. Fragt sich nur, wen er damit genau meinte. "Es kotzt mich hier alles an", schimpfte er. "Wir beschäftigen uns mit allem anderen, nur nicht mit Fußball", insofern sei die Niederlage vielleicht auch verdient. Sprach's und rauschte ab, bevor es eine Nachfrage hätte geben können.

© getty

Hannover 96: Stimmungsboykott wegen Präsident Kind und 50+1

Was war passiert? Schon über ein halbes Jahr brodelt der Streit zwischen Hannovers Präsident Martin Kind und den Ultras. Kind will nach 20 Jahren ehrenamtlicher Arbeit die Mehrheit an der ausgegliederten Kapitalgesellschaft des Profivereins übernehmen. Möglich macht dies ein "Schlupfloch" in der 50+1-Regelung, das schon Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp nutzte. Stimmt die nötige Mehrheit der übrigen Klubs zu, könnte Kind eine Art Alleinherrscher in Hannover werden.

Und mit seinen Millionen - und denen anderer Investoren - Hannover auf höherem Level konkurrenzfähig machen? Möglich. Für die Ultras ist 50+1 sakrosankt, Kind trotz seiner Verdienste um den Verein eine absolute Hassfigur - schließlich hatte der schon im Sommer erklärt, dass er sie nicht im Stadion haben wolle. Deshalb boykottierte die Nordkurve die gesamte Hinrunde über die Stimmung im Stadion. Schweigen als Protest - Anti-Kind-Banner natürlich inklusive.

Die Ablehnung der Kind-Pläne sei legitim, hatte Heldt im Januar betont - und sich selbst und die Vereinsführung in die Pflicht genommen. "Unsere Aufgabe ist, uns damit auseinanderzusetzen, das haben wir in der Vergangenheit nicht so gut gemacht", sagte er im Doppelpass auf Sport1. Man müsse aufeinander zugehen. Schließlich wurde eine Podiumsdiskussion für den 26. Februar angesetzt, die Ultras setzten ihren Boykott im Gegenzug für das Heimspiel am 22. Spieltag aus.

Nordderbys: Ein Schaf, Kung-Fu-Wiese und die Papierkugel © getty 1/28 Wer den Nordgipfel zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen nicht faszinierend findet, hat den Fußball nie geliebt. Warum? Das zeigen wir passend zum nächsten Schlager am Samstag in unserer kleinen Zeitreise ... © imago 2/28 13. Februar 1965 - Heidschnucke Pico, benannt nach Arnold "Pico" Schütz (l.) debütiert als Werder-Maskottchen. Natürlich in Hamburg. Bremen gewinnt 4:0 und wird der zweite Meister der Bundesliga-Geschichte. Vorgänger? Richtig: Der FC mit Geißbock Hennes © imago 3/28 14. Februar 1972 - Werner Schumann trifft beim 4:0-Sieg der Bremer beim HSV. Es ist die Revanche für die bittere Demütigung im November zuvor: Wegen zu ähnlicher Trikots muss Werder im Derby Ersatzleibchen mit Raute auf der Brust tragen - und verliert 1:2 © imago 4/28 22. März 1980 - Der HSV feiert seinen bis heute höchsten Sieg im Nordderby. Horst "Hotte" Hrubesch - hier bei seinem Treffer zum 1:1-Endstand in der Hinrunde - schnürt einen Dreierpack © getty 5/28 20. September 1989 - Tragische Szene in Hamburg. Vorstopper Ditmar Jakobs kratzt einen Lupfer von Wynton Rufer gerade so von der Linie, rutscht ins Tor und ein Karabinerhaken der Netzverankerung bohrt sich in seinen Rücken © getty 6/28 Es dauert 20 Minuten, bis der Kapitän befreit wird. Der HSV, den er mit seiner Aktion vor einem Rückstand bewahrte, schlägt Werder noch mit 4:0. Jakobs' Karriere jedoch ist zuende © getty 7/28 29. Mai 1993 - Das 100. Nordderby in der Liga - hier Uli Borowka im Plausch mit Karsten Bäron - geht als "Skandalderby" und "Meisterstück" in die Geschichte ein. Die Bayern führten 32 Spieltage lang, vor diesem 33. Spieltag sind sie punktgleich mit Werder © getty 8/28 ... doch dann folgt das 5:0 gegen den HSV. Rothosen-Coach Möhlmann tritt mit Vertragsamateur und Ersatzkeeper in Bremen an, Karl-Heinz-Rummenigge wütet: "Norddeutsche Provinz-Posse! Wettbewerbsverzerrung!" Allofs, Legat und Co. feiern die Meisterschaft © getty 9/28 1. Mai 2004 - Es ist das Jahr, in dem Werder zum bislang letzten Mal Meister wird - und der HSV kommt drei Spieltage vor Schluss so richtig unter die Räder... © getty 10/28 Werders Ex-Coach Viktor Skripnik setzt mit seinem 6:0 per Elfmeter den Schlusspunkt, es ist der höchste Sieg in der Nordderby-Geschichte. Und wieder wittern die Bayern Verschwörungstheorien. Uli Hoeneß: "Eine Riesensauerei!" © getty 11/28 13. Mai 2006 - Ailton vor dem nächsten Putt? Nein, aber das verrückte Nordderby am 34. Spieltag liefert eine Menge Geschichten. Klasnic und Barbarez treffen, dann schiebt der Kugelblitz und Ex-Werderaner die Kugel aus acht Metern am leeren Tor vorbei... © getty 12/28 Ailtons Fehlschuss gegen die Ex-Kollegen wird nur zwei Minuten später bestraft: Miroslav Klose trifft zum 2:1-Endstand und Werder zieht im Kampf um die CL-Quali noch am HSV vorbei © getty 13/28 Hamburger Höchststrafe: Nach Schlusspfiff steigt in der AOL-Arena eine 100-prozentige Werder-Party © getty 14/28 23. November 2008 - Werders 2:1-Sieg in Hamburg wird vom Batteriewurf auf Frank Baumann überschattet. Der Bremer Kapitän blutet leicht an der Schläfe, kann aber weitermachen © imago 15/28 7. Mai 2008 - Die Mutter aller Derbyszenen steigt beim Bremer 1:0-Auswärtserfolg (Almeida trifft, Werder qualifiziert sich für die Champions League). Die Hauptdarsteller: Tim Wiese und Ivica Olic © getty 16/28 Kung-Fu-Wiese sieht nur Gelb: "Ich treffe zuerst den Ball, und er läuft dann in mich rein." Äh ja, genau so muss es gewesen sein... © imago 17/28 Franz Beckenbauer hingegen spricht von einem "Mordversuch". Es folgt eine Anzeige wegen "Totschlags" von einem Unbeteiligten, das Verfahren wird vier Monate später aber eingestellt © getty 18/28 Was 2009 folgt, ist ein echter Alptraum für die Rothosen. In 19 Tagen muss der HSV vier Mal gegen Werder ran, in drei Wettbewerben kassieren sie Pleiten gegen den Erzrivalen. Bremen darf durchfeiern... © getty 19/28 22. April 2009 - Die Werder-Festwochen starten mit dem 4:2 n.E. im DFB-Pokal-Halbfinale. Tim Wiese hält drei Elfer. Den Pott holen sich die Grün-Weißen später im Finale gegen Leverkusen auch noch © imago 20/28 Die Hauptrolle in den UEFA-Cup-Halbfinals zwischen den Nordklubs übernimmt schließlich eine Papierkugel © getty 21/28 7. Mai 2009 - Die Rothosen wähen sich nach dem 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel und der 1:0-Führung im eigenen Stadion auf einem guten Weg, als Diego die Bremer aufs Scoreboard bringt © getty 22/28 Pizarro hatte zwischenzeitlich auf 2:1 erhöht, als eine Papierkugel aus dem HSV-Block in der 80. Minute den Ball zur Ecke abfälscht. Frank Baumann verwandelt die Hereingabe zum 3:1 © getty 23/28 Und wieder feiert Bremen in Hamburg. HSV-Fans schwören bis heute: "Die Kugel war abseits!" © getty 24/28 10. Mai 2009 - Abschluss der Derby-Festspielwochen für Werder ist ein 2:0-Heimsieg in der Bundesliga. Tim Wiese stimmt vor dem Bremer Ultras-Block "Scheiß HSV"-Sprechchöre an. Anschließend ermittelt der DFB und brummt dem Keeper 8.000 Euro Geldstrafe auf © getty 25/28 In den letzten Jahren fehlen große Aufreger, hingelangt wird trotzdem. So vergreift sich Zlatko Junuzovic vor der Relegation 2015 vermeintlich im Ton: "Ein HSV-Abstieg wäre schon gut. Ein Jahr ohne Nordderby kann man verkraften." Er rudert aber zurück © getty 26/28 Für die Fans wird es natürlich immer ein ganz besonderes Spiel bleiben © getty 27/28 Da muss man eine Niederlage auch schon mal erklären ... © getty 28/28 Den bis dato letzten Sieg feierte übrigens Bremen in der vergangenen Saison. Nach dem 2:1 ließ man sich ordentlich von den Fans feiern. Wer krönt sich am Samstag - zumindest vorrübergehend - zum König des Nordens?

Hannover-Ultras vs. Verein: "Kindisches Lügenballett"

Am Donnerstag folgte der Rückschritt. Der Verein sagte die Podiumsdiskussion ab: Drei der fünf Fanvertreter hatten entweder Stadionverbot oder gegen 96 geklagt, damit sei keine zielgerichtete Diskussion möglich. Andere Vertreter hätten die Ultras nicht benannt, deshalb werde es am 12. März nun einen Info- und Dialogabend geben.

Die Ultras reagierten auf ihrer Website mit scharfen Attacken: Ein "kindisches Lügenballett" sei das, der Verein habe ihnen "ins Gesicht gespuckt" und seinerseits ihre Forderungen - die Beantwortung eines Fragenkatalogs und die Rücknahme abgelehnter Mitgliedsanträge - nicht erfüllt. "Von daher klappen wir ab heute das Visier wieder runter."

Und so herrschte in der Kurve gegen die Fohlen wieder eisiges Schweigen - sieht man mal von "Kind muss weg!" und anderen, noch weniger schmeichelhaften Rufen ab. Die übrigen Fans reagierten ihrerseits mit "Ultras raus!"-Rufen, die Hardcore-Anhänger sprechen also beileibe nicht für alle 96-Fans.

Dieter Schatzschneider: "Ultras sind keine Fans"

Man müsse ohnehin zwischen Fan und Ultras trennen, echauffierte sich Vereinslegende Dieter Schatzschneider schon vor Anpfiff: "Die Ultras sind definitiv keine Fans. Es bleiben auch viele Leute weg, weil sie das blödsinnige Geschreie über Martin Kind nicht mehr hören wollen. Die stören bei uns im Stadion und in ganz Deutschland." Auf Twitter entbrannten schon während der Partie Diskussionen zwischen der "Pro-Stimmung"- und "Anti-Kind"-Fraktion. Das Publikum ist gespalten.

Was sich auch auf die Mannschaft auswirkt, wie Trainer Andre Breitenreiter nach dem Spiel zugab: "In der ersten Halbzeit hat man die Verunsicherung gespürt, weil die Stimmung auf den Rängen negativ ist" - und die sei "so negativ gewesen wie noch nie." Dass der sportliche Erfolg des Teams in den Hintergrund geraten ist, sei "sehr schade".

"Kotzt mich an": Hat Heldt keine Lust mehr auf Hannover?

Und wie geht es weiter? Die Fronten zwischen Verein und Ultras sind erneut derart verhärtet, dass der Stimmungsboykott gut und gerne bis Saisonende anhalten könnte - mindestens. Sollte man sich nicht aufeinander zubewegen, verspricht auch der Gipfel in zwei Wochen keine Besserung. Wenn es überhaupt dazu kommt.

Martin Kind, der zwischenzeitlich sogar unter Polizeischutz stand, wartet derzeit erst einmal ab. Seinen Antrag auf die Ausnahmegenehmigung hatte er Anfang Februar überraschend ruhen lassen, so kam es nicht zur Abstimmung. Umgekehrt kündigte die Liga an, in den kommenden Monaten eine Grundsatzdebatte zu führen. Kind ist schließlich nicht der einzige, der eine Lockerung von 50+1 begrüßen würde.

Kommt es in der Debatte nicht zum von ihm gewünschten Ergebnis, könnte er dennoch eine Abstimmung über seinen Antrag erzwingen - und bei negativem Ausgang klagen. Lieber wäre es ihm aber mit Sicherheit, wenn er in den Augen der Fans nicht der alleinige "Schuldige" an einer neu strukturierten Fußballlandschaft in Deutschland wäre.

Zunächst einmal muss er sich ohnehin um seinen Manager kümmern. Der angekotzte Heldt wollte seinen Frust zwar als "keinen Vorwurf in keine Richtung" verstandnen wissen, aber seine Zukunft ist einmal mehr fraglich. Dass der 48-Jährige bei anderen Vereinen hoch im Kurs steht, ist schon lange kein Geheimnis mehr.