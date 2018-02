Stimmen zum 24. Bundesliga-Spieltag - Horst Heldt: "Mich kotzt hier alles an"

League Cup So 25.02. Bohnen-Alarm! Rocket Beans kommentieren das Finale Bundesliga So Jetzt Schau dir jetzt die Nordderby-Highlights an! Premier League Live Bournemouth -

Dieter Hecking spaßt über den Treffer von Christoph Kramer, während Bruno Labbadia bei seinem erste Spiel als Wolfsburg-Coach mit der Chancenverwertung hadert. Horst Heldt platz der Kragen und Jupp Heynckes ist auch mit einer Nullnummer zufrieden. Der Hamburger SV meckert zeitgleich über den Siegtreffer der Bremer.

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen) ...

... zum Derbysieg: "Der Sieg hat eine große Bedeutung für uns. Das ist ein wichtiger Sieg für Werder Bremen und diese Stadt. Es war ein zähes Spiel. Es war nicht unverdient, weil wir das Spiel gemacht haben."

... zur Vorfreude auf das Nordderby (vor dem Spiel): "Ein Nordderby zuhause spielen zu dürfen, das gehört sicher zu den absoluten Highlights. Ich bin ganz ehrlich, dass ich mich gemeinsam mit der Mannschaft sehr darauf gefreut habe."

Ishak Belfodil (Siegtorschütze Werder Bremen) ...

... zum Spiel: "Heute Abend gegen den HSV gewonnen zu haben, das ist ganz wichtig für uns."

... zum Siegtor: "Ich hatte Sorge, dass ich vielleicht im Abseits gestanden habe, deshalb habe ich auch nur zögerlich gejubelt. Dann habe ich mich sehr gefreut."

André Hahn (Hamburger SV) ...

... zur Niederlage: "Wir sind der HSV, wir haben es immer geschafft. Und wir werden alles dafür tun, es auch in diesem Jahr wieder zu schaffen. Da hindert uns auch die Niederlage nicht. Die Niederlage ist scheiße und tut gerade im Derby brutal weh. Wir geben nicht auf und kämpfen weiter. Wir sind nicht umsonst der HSV."

... zum Bremer Siegtor: "In meinen Augen ist es ein Abseitstor, darum darf es nicht zählen. Es ist natürlich bitter, dass wir wegen so einem Tor verlieren."

Heribert Bruchhagen (Vorstandsvorsitzender Hamburger SV) ...

... zur Derby-Niederlage: "Das war ein Rückschlag. Ob es ein entscheidender Rückschlag ist, das vermag ich nicht zu beurteilen. Das war natürlich sehr hart. Die tabellarische Situation ist uns allen bewusst. Trotzdem haben wir eine Restchance. Wir müssen alles dafür tun, um nicht zu resignieren. Es wäre fatal, wenn wir jetzt die Flinte ins Korn schmeißen. Meine Aufgabe ist es jetzt, die sportliche Abteilung zu unterstützen und zu schützen. Bittere Niederlagen sind ein Teil des Sports."

... zum Gegentor: "Ich will das nicht mehr hören. Was sind das für Leute, die da in Köln sitzen? Jeder, der ein bisschen Fußball gespielt hat, der sieht, dass es Abseits ist. Dann haben die eben nicht Fußball gespielt und sind bewusst Schiedsrichter geworden, weil sie dort besser aufgehoben sind. Da kannst du tausend Linien ziehen, das ist Abseits."

Schiedsrichter Felix Zwayer zum Siegtor: "Wenn alle Gelehrten darüber streiten, dann ist es keine Situation, die klar und eindeutig ist. Am Ende ist mit dem technischen Hilfsmittel der Linie eine korrekte Entscheidung getroffen worden."

Andre Breitenreiter (Trainer Hannover 96): "Wir sind in der ersten Halbzeit nicht so gut ins Spiel gekommen und wirkten gehemmt. Ich will das gar nicht auf die Atmosphäre im Stadion schieben, aber die war so negativ wie noch nie in dieser Saison. In der zweiten Halbzeit war es dann ein offener Schlagabtausch, der durch einen Fernschuss entschieden wurde. Der Sieg für Mönchengladbach war aufgrund der gesamten 90 Minuten nicht unverdient. Wir haben aber keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen."

Niclas Füllkrug (Hannover 96) zur vermeintlichen Elfmeterszene: "Ich weiß, dass er mich trifft. Natürlich muss ich die Situation nehmen, obwohl ich mit links zum Abschluss gekommen wäre. Das muss ich ehrlich zugeben."

Horst Heldt (Sportdirektor Hannover 96): "Eine Express-Analyse fällt ein bisschen schwer. Wir haben verloren. Die erste Halbzeit war nicht gut. Ansonsten kotzt mich hier alles an. Wir beschäftigen uns mit allem anderen nur nicht mit Fußball. Deswegen haben wir es auch nicht anders verdient."

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel. Wir haben die Partie sehr gut im Griff gehabt, uns gleich am Anfang drei gute Möglichkeiten erspielt und defensiv wenig zugelassen. Dass Chris Kramer mit links so einen raushaut, ist nicht nachvollziehbar. So was kann der normal gar nicht, auch nicht im Training. Es ist eine gewisse Erleichterung zu spüren."

Christoph Kramer (Siegtorschütze Borussia Mönchengladbach): "Das war natürlich großes Glück, so einer gelingt mir nicht so oft. Ich habe einfach mit links draufgehalten. Als er dann drin war, da war ich auch ein bisschen überrascht."

Tayfun Korkut (Trainer VfB Stuttgart): "Ich muss der Mannschaft ein großes Kompliment machen. Es war der erwartet starke Gegner. Wir haben sehr gut verteidigt und deshalb verdient gewonnen. Die drei Punkte tun gut. Wir werden weiter arbeiten. Es läuft nichts von selber. Wir dürfen keine Zufriedenheit ausstrahlen und müssen unser Ziel immer vor Augen haben."

Erik Thommy (Siegtorschütze VfB Stuttgart): "Mir geht es sehr gut, vor allem weil wir die drei Punkte hierbehalten und unsere Serie fortsetzen konnten. Wir sind alle glücklich."

Niko Kovac (Trainer Eintracht Frankfurt): Es war ein schwacher Auftritt heute von uns. Ein gebrauchter Tag. Wir haben nichts von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Zuletzt wurden wir viel gelobt. Nun müssen wir uns die berechtigte Kritik gefallen lassen. Aber so etwas kommt vor, wenn man Eintracht Frankfurt ist. Wir müssen weiter machen. Der VfB hat gut verteidigt und hatte in der Offensive das nötige Glück. Der Sieg ist glücklich, aber verdient. Wir werden deshalb aber nun nicht umfallen. Wir arbeiten weiter."

Jupp Heynckes (Trainer FC Bayern München) ...

... zur Frage, ob eine Doppelspitze Lewandowski und Wagner von Beginn an denkbar sei: "Ich habe das gemacht, weil Thomas Müller heute nicht so frisch wie am Dienstag war. Dann muss man von der Bank versuchen, noch etwas zu ändern."

... zur Verletzung von Kingsley Coman: "Er ist umgeknickt. Höchstwahrscheinlich ist die Kapsel verletzt. Der Doktor ist der Meinung, dass es keine gravierende Verletzung ist."

David Alaba (FC Bayern München): "Der Gegner war sehr unangenehm, die haben defensiv sehr gut gestanden. Es war kein einfaches Spiel. Wir haben uns schon Chancen herausgespielt, aber wenn man das Spiel gewinnen will, dann muss man die auch nutzen."

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Ich kann meiner Mannschaft gratulieren. Hier einen Punkt mitzunehmen ist eine große Sache. Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir richtig gut verteidigt. Der einzige Kritikpunkt an meine Mannschaft ist, dass wir unsere Konter nicht zu Ende gespielt haben, weswegen wir den Bayern nicht richtig wehtun konnten. Am Ende haben wir dennoch verdient einen Punkt mitgenommen. Wir werden aber trotzdem unsere Fehler analysieren und wir müssen konstant werden."

Davie Selke (Hertha BSC): "Wir wollten eine Reaktion zeigen, weil das Spiel letzte Woche miserabel war. Wir haben ein gutes Konzept vom Trainerteam mitbekommen, das ist aufgegangen. Jeder hat seine Aufgabe erledigt. Wenn du hier bei den Bayern einen Punkt mitnimmst, dann ist das überragend."

Julian Nagelsmann (Trainer Hoffenheim)...

... über die Partie: "In der ersten Halbzeit haben wir das ordentlich gelöst, hatten viel Ballbesitz auf der Sechs. Wir hatten viele Durchbrüche über die Flügel, einzig die Boxbesetzung hat gefehlt. In der zweiten Halbzeit stand der SC Freiburg tiefer, dadurch wurde es enger und wir waren vom Timing her schlecht. Trotzdem hatten wir einen guten Durchbruch über den linken Flügel und die Chance von Pavel Kaderabek, aber zu wenig klare Abschlüsse."

... über das Gegentor: "Das Tor vom SC Freiburg haben wir dann wieder selbst gemacht. Ohne großen Aufwand haben wir dem Gegner zwei Punkte hergeschenkt. Deswegen sind wir heute nicht zufrieden."

Christian Streich (SC Freiburg): Wir haben alles abgearbeitet, was geht. Aber wir haben es leider nicht geschafft, uns Torchancen zu erarbeiten. Die Art und Weise, wie wir gearbeitet haben, war vorbildlich. Fußballerisch war ich nicht so zufrieden. Wir wollen und müssen besser Fußball spielen. Sonst war ich sehr zufrieden. Aber Kompliment, wie die Mannschaft mit Rückständen umgeht."

Nils Petersen (SC Freiburg) zur Vertragsverlängerung: "Ich bin ja schon 29 Jahre alt und habe schon das eine oder andere in der Bundesliga sehen dürfen. Freiburg tut mir gut, und ich freue mich auf die gemeinsame Zeit. Ich habe mir meine erfolgreichste Zeit, das möchte fortführen."

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05): "Wir sind nicht gut reingekommen ins Spiel. Nach dem Gegentor haben wir ein paar Minuten gebraucht. Wichtig war der Ausgleich vor der Pause. Über 90 Minuten gesehen war es ein leistungsgerechtes Unentschieden."

Bruno Labbadia (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Viele Dinge sind aufgegangen, wir haben gut verlagert und den Ball gut zirkulieren lassen. Wir wollen gut Fußball spielen, aber das muss über die Arbeit kommen. Wir haben heute sehr viele gute Torchancen ungenutzt gelassen."