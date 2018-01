Leon Goretzka verlässt S04 und wechselt zum FC Bayern München: Schalke ärgere dich nicht

NFL Sa 21.01. US-Kommentar gesucht? DAZN lässt dir die Wahl! Primeira Liga Setubal -

Der FC Schalke 04 verliert Leon Goretzka im Sommer ablösefrei an den FC Bayern München, weil der Nationalspieler dem S04 entwachsen ist. Das gilt es für Schalke zu akzeptieren, schließlich steht die Ampel für eine tragfähige Entwicklung des Klubs auf Grün.

Eine Überraschung war die offizielle Bestätigung nicht mehr. Leon Goretzka wird den FC Schalke 04 im Sommer ablösefrei verlassen und zum FC Bayern München wechseln. Ein Transfer, der sich in den letzten Wochen angebahnt hatte. Und gewissermaßen offensichtlich war.

Die monatelangen Spekulationen, die wöchentlichen Äußerungen, das tägliche Hin und Her - all das hätte man sich in einer idealen Welt sparen können. Dass die Bayern beispielsweise ihr Interesse an Goretzka in Person von Hasan Salihamidzic deutlich machten, um im selben Statement gleich wieder dezent zurückzurudern, nur damit S04-Manager Christian Heidel verwundert darauf reagieren muss, das gehört offenbar zu diesen vielzitierten Mechanismen im Fußballgeschäft.

Ohne sie scheint es heutzutage nicht mehr zu gehen. Weil eben die Fußballbranche seit längerer Zeit so weit weg von einer idealen Welt ist wie die reale Welt auch. Nun ist aber die Katze endlich aus dem Sack und wenn man so will, haben Verein wie Spieler trotz der Mätzchen nach außen ihr Gesicht gewahrt.

"Wir können mit dieser Situation umgehen, total überraschend kam es nicht. Wir sind darauf vorbereitet", sagte Heidel am Freitag.

Leon Goretzka ist Schalke 04 entwachsen

Schalke hat sich bis an die Decke gestreckt, um Goretzka von einem Verbleib zu überzeugen. Der Nationalkicker betont die sportlichen Perspektiven, die ihm in München versprochen wurden.

Man kann nur hoffen, dass der Groll der Schalker Anhänger sich in Grenzen hält und keine Dimensionen annimmt wie 2011 beim Weggang des gebürtigen Gelsenkircheners Manuel Neuer. Denn es hätte jedem eigentlich klar sein müssen, dass Goretzka in seiner Entwicklung dem S04 entwachsen ist.

"Wir hoffen, dass die Fans am Sonntag nicht negativ reagieren", sagte Trainer Domenico Tedesco. "Unsere Anhänger haben das Team immer unterstützt und Leon gehört auch in der Rückrunde natürlich weiterhin zur Mannschaft."

Der bald 23-Jährige ist in den letzten eineinhalb Jahren allerdings eine Kategorie zu groß für die Knappen geworden - so wie es bei Neuer, Mesut Özil, Julian Draxler und Leroy Sane auch war. Spieler dieser Güteklasse streben nach dem Höchsten, sie wollen Titel gewinnen und versuchen, das maximal Mögliche aus ihrer Karriere herauszuholen.

Goretzka nicht der erste ablösefreie Abgang

Dies wollen viele andere Spieler selbstredend auch, doch die genannten Schalker Beispiele sind Akteure, die sportliche Extraklasse verkörpern. Und das tun viele andere Spieler eben nicht.

Natürlich spielt auch immer der finanzielle Aspekt eine Rolle, auch im Fall von Goretzka. In München winken mehr Scheine, über Schalkes wirtschaftliche Schmerzgrenze lachen sie beim FC Bayern.

Äußerst unglücklich ist für Schalke weniger die Tatsache, dass sich Goretzka dem deutschen Branchenprimus anschließen wird, als vielmehr der ablösefreie Wechsel. Das wäre vielleicht einmal zu verschmerzen gewesen, doch in Joel Matip, Sead Kolasinac, auch Eric Maxim Choupo-Moting und möglicherweise bald Max Meyer weisen die Knappen in dieser Beziehung schon eine traurige Historie auf.

Top-11: Bei Schalke ausgebildete Spieler, die den Klub verließen © getty 1/13 Der FC Schalke 04 ist bekannt für seine gute Jugendarbeit - und auch dafür, seine talentiertesten Spieler irgendwann teuer zu verkaufen. SPOX zeigt die Top-11 an noch aktiven Spielern, die bei Schalke ausgebildet wurden und den Klub dann verließen © getty 2/13 TOR: Manuel Neuer (2011 für 30 Millionen Euro zum FC Bayern München) © getty 3/13 VERTEIDIGUNG: Sebastian Boenisch (2007 für 3,5 Millionen Euro zu Werder Bremen, mittlerweile vereinslos) © getty 4/13 Benedikt Höwedes (2017 per Leihe zu Juventus Turin) © getty 5/13 Joel Matip (2016 ablösefrei zum FC Liverpool) © getty 6/13 Sead Kolasinac (2017 ablösefrei zum FC Arsenal) © getty 7/13 MITTELFELD: Kaan Ayhan (2016 für 500.000 Euro zu Fortuna Düsseldorf) © getty 8/13 Danny Latza (2011 ablösefrei zu Darmstadt 98, mittlerweile Mainz 05) © getty 9/13 Julian Draxler (2015 für 43 Millionen Euro zum VfL Wolfsburg) © getty 10/13 Alexander Baumjohann (2007 für 250.000 Euro zu Borussia Mönchengladbach, mittlerweile Coritiba FC) © getty 11/13 Mesut Özil (2008 für fünf Millionen Euro zu Werder Bremen, mittlerweile FC Arsenal) © getty 12/13 STURM: Leroy Sane (2016 für 50 Millionen Euro zu Manchester City) © spox 13/13 Und so würde die taktische Aufstellung aussehen

Schalke braucht sich nach Goretzka-Wechsel nicht zu grämen

Daraus kann man den aktuell sportlich Verantwortlichen allerdings kaum einen Strick drehen. Die Verträge dieser Profis waren Altlasten aus der Zeit, bevor Heidel auf Schalke zum starken Mann auserkoren wurde.

Der Ex-Mainzer hat in allen Fällen im Rahmen seiner Möglichkeiten versucht, Argumente gegen einen Abgang zu sammeln. Sie reichten aber nicht aus und sind auch nun in der Gegenwart bei Goretzka zu gering, um auf der Gegenseite eine Meinungsänderung herbeiführen zu können.

"Wir sind traurig und enttäuscht, dass wir Leon als Spieler und Typen verlieren, aber haben die Entscheidung zu akzeptieren", sagte Tedesco. Schalke braucht sich nicht zu grämen. Schließlich stehen die Ampeln auf Grün für eine tragfähige Entwicklung des Klubs in der Zukunft.

Schalke mit Heidel und Tedesco gut aufgestellt

Das Duo Heidel/Tedesco hat den Verein für den Moment sportlich stabilisiert und viel wichtiger: Es herrscht Ruhe auf Schalke, das ist schon fast die halbe Miete für eine seriöse und stringente Zusammenarbeit.

Die sportliche Entwicklung ist zweifelsohne positiv - und das, obwohl Goretzka verletzungsbedingt in Bundesliga und DFB-Pokal nur die Hälfte der Partien absolvieren konnte. In Tedesco hat S04 zudem schon jetzt einen der besten deutschen Trainer, der in der Lage ist, die auf junge und entwicklungsfähige Spieler ausgerichtete Philosophie innovativ umzusetzen.

Das allein zeigen schon die taktischen Winkelzüge, die Tedesco in seinem ersten Halbjahr im Ruhrpott ausgepackt hat. Meyer glänzt plötzlich als Sechser, der unter Vorgänger Markus Weinzierl enttäuschende Benjamin Stambouli spielt einen überaus soliden Rechtsverteidiger in der Dreierkette und Weston McKennie wurde erst unter Tedesco zum Bundesligaspieler.

Das Führungstandem bewies in der kurzen Zusammenarbeit darüber hinaus bereits, dass die Kompetenzen klar aufgeteilt sind und beide im Verbund eine gute Überzeugungsarbeit leisten können. Die Zusage des in Europa stark umworbenen Amine Harit dient hierfür als gutes, aber nicht einziges Beispiel. In Mark Uth schließt sich ein Stürmer von gehobenem Bundesligaformat den Knappen an, bei dem das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein muss.

Schalkes Top-Transfers unter Christian Heidel

Spieler Verein Ablöse Naldo VfL Wolfsburg abslösefrei Mark Uth 1899 Hoffenheim ablösefrei Guido Burgstaller 1. FC Nürnberg 1,5 Mio. Euro Daniel Caligiuri VfL Wolfsburg 2,5 Mio. Euro Bastian Oczipka Eintracht Frankfurt 4,5 Mio. Euro Benjamin Stambouli Paris St.-Germain 8 Mio. Euro Yevhen Konoplyanka FC Sevilla 12,5 Mio. Euro Nabil Bentaleb Tottenham Hotspur 19 Mio. Euro Breel Embolo FC Basel 22,5 Mio. Euro

Goretzka: "Bei Bayern am einfachsten, Titel zu gewinnen"

Ein weiterer Fall Goretzka, bei dem Schalke eine ordentliche Stange Geld flöten geht, ist in Zukunft auch nicht zwingend zu erwarten. Als Beleg dafür sollte Heidels langjähriges Mainzer Geschäftsmodell ausreichen, das dem FSV mit Verkäufen so viel Geld einbrachte, damit sich der Klub in der Bundesliga verankern konnte.

Bei Sane, dessen Vertrag nicht auslief, die Chancen auf einen Verbleib jedoch verschwindend gering waren, holte der Manager immerhin noch die Schalker Rekordeinnahme von 50 Millionen Euro heraus.

Und bei Goretzka hatte Heidel ja ohnehin keine Handhabe - er hätte schließlich nur das SPOX-Interview aus dem Sommer 2015 lesen müssen. Dort wurde Goretzka mit der Aussage von Herrmann Gerland konfrontiert, wonach man auch mal bei den Bayern gespielt haben müsse, wenn man so gut sei wie Goretzka.

Die Antwort des zukünftigen Münchners: "Dazu fällt mir nur ein, was Christoph Kramer schon einmal sagte. Er meinte, wir seien in einer richtig geilen Zeit geboren, um Fußball zu spielen, aber zugleich auch in einer ganz schlechten Zeit, um in einer anderen Mannschaft Meister zu werden als bei den Bayern. Und genau da gebe ich ihm Recht: Es ist beim FC Bayern am einfachsten, Titel zu gewinnen."