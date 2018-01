Offiziell! Schalke 04 verpflichtet Hoffenheims Mark Uth für die nächste Saison

League Cup Di 09.01. Die Halbfinals: ManCity-Bristol & Arsenal-Chelsea NFL Sa 13.01. Erlebe alle Playoff-Games live auf DAZN! Copa del Rey Atletico Madrid -

Schalke 04 hat sich in der Offensive weiter verstärkt und für die nächste Saison Stürmer Mark Uth von 1899 Hoffenheim verpflichtet. Der 26-Jährige wechselt im Sommer ablösefrei zu den Königsblauen und erhält einen Vierjahresvertrag bis 2022.



"Er ist der derzeit torgefährlichste deutsche Angreifer der Bundesliga und wird unsere Optionen in der Offensive ab Sommer noch einmal deutlich verbessern", sagte Sportvorstand Christian Heidel. Uth hat in der Hinrunde neun Tore in der Bundesliga erzielt, zudem traf der Ex-Kölner dreimal im Europapokal.

"Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass ein Wechsel zum FC Schalke 04 für mich der richtige nächste Schritt ist. Ich freue mich auf die neue Herausforderung ab Sommer", sagte der Angreifer, der seit 2015 für Hoffenheim spielt. Bei Instagram schrieb er: "Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, insbesondere, weil sich die Verantwortlichen von Hoffenheim in intensiven Gesprächen sehr um mich bemüht haben."

Die Konkurrenz in der Schalker Offensive wird damit immer größer: Die Gelsenkirchener hatten bereits in der Winterpause den U21-Nationalspieler Cedric Teuchert vom Zweitligisten 1. Fc Nürnberg verpflichtet und den Kroaten Marko Pjaca von Juventus Turin ausgeliehen. Sie kämpfen mit dem Schweizer Nationalspieler Breel Embolo, dem österreichischen Torjäger Guido Burgstaller, dem Argentinier Franco Di Santo, dem Ukrainer Jewgeni Konopljanka und dem Marokkaner Amine Harit um die Plätze im Angriff.