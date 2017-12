Werder wieder der Endgegner? BVB-Trainer Peter Bosz braucht den Befreiungsschlag

Premier League So 10.12. Das Manchester Derby: United-City nur auf DAZN! Ligue 1 Live Bordeaux -

Straßburg Championship Live Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Live Alaves -

Las Palmas A-League Sydney Wanderers -

FC Sydney Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup Pachuca -

Casablanca Championship QPR -

Leeds Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille FIFA Club World Cup Al Jazira -

Urawa Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Primera División La Coruna -

Leganes Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Angers -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Dijon Ligue 1 Metz -

Rennes Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Serie A Juventus -

Inter Primeira Liga Boavista -

Sporting Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Primera División Real Sociedad -

Malaga Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Spartak Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Amiens -

Lyon Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Super Liga Roter Stern -

Cacak Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City First Division A Anderlecht -

Charleroi Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto Superliga Estudiantes -

Boca Juniors Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Coppa Italia Inter Mailand -

Pordenone Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Super Liga Partizan -

Roter Stern Eredivisie Groningen -

PSV Eindhoven Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Coppa Italia AC Mailand -

Hellas Verona Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premiership Hibernian – Glasgow Rangers Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Copa Sudamericana Flamengo -

Independiente Indian Super League Pune -

Bengaluru Coppa Italia Lazio -

Cittadella A-League FC Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast Utd Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Premier League Man City -

Tottenham Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord Serie A Hellas Verona -

AC Mailand Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol Primeira Liga Sporting -

Portimonense Primera División Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis League Cup Arsenal -

West Ham League Cup Leicester -

Man City Coppa Italia Napoli -

Udinese Primera División Levante -

Leganes Coppa Italia AS Rom -

FC Turin Primera División Getafe -

Las Palmas First Division A Mechelen -

Brügge Coppa Italia Juventus -

Genua League Cup Chelsea -

Bournemouth Ligue 1 Amiens -

Nantes Ligue 1 Angers -

Dijon Ligue 1 Bordeaux -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Saint-Etienne Ligue 1 Lille -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Troyes Ligue 1 Metz -

Strasbourg Ligue 1 Monaco -

Rennes Ligue 1 PSG -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Lyon League Cup Bristol City -

Man United Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona Primera División Alaves -

Malaga

Für seine beiden Vorgänger bei Borussia Dortmund war Werder Bremen jeweils der letzte Bundesligagegner. Auch für Peter Bosz steht am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) ein Endspiel an - und der Niederländer weiß um seine Situation.

In "Endspiel" steckt das Wort "Ende". Doch auch wenn Peter Bosz in den vergangenen Wochen bereits einige dieser Endspiele hatte, sitzt er gegen Werder Bremen wieder auf der Bank von Borussia Dortmund. Und egal, wie man es nennt: Es dürfte in jedem Fall eine richtungsweisende Partie werden.

"Wir müssen gewinnen", sagt Bosz, wohlwissend um seine Situation. "Wir warten noch immer auf die Wende, da brauchen wir einen Sieg. Das ist ein sehr wichtiges Spiel."

Eindeutiger kann man die Lage des kriselnden Tabellensechsten nicht beschreiben vor der Partie gegen einen Gegner, der zuletzt zweimal eine Zäsur auf der BVB-Bank einleitete.

Für Jürgen Klopp und Thomas Tuchel, Bosz' Vorgänger bei den Westfalen, war Werder Bremen der jeweils letzte Gegner in der Bundesliga. Danach war die BVB-Zeit für sie freiwillig (Klopp) oder unfreiwillig (Tuchel) zu Ende. Und verglichen mit dem einstigen Meistertrainer sowie dem Pokalsieger kann Bosz wenig vorweisen.

Klopp holte beim BVB in allen Wettbewerben 1,9 Punkte pro Spiel, Thomas Tuchel sogar starke 2,1. Bosz' Punkteschnitt liegt bei 1,3. Aus den vergangenen zwölf Spielen holte er sogar nur einen Sieg, und der "zählt für mich nicht, das war Pokal", sagte Mittelfeldspieler Nuri Sahin.

Dortmund ist immer noch Dortmund

Nominell ist der BVB weiter die Nummer zwei der Bundesliga hinter den Bayern. Bosz hat einen Kader zur Verfügung, der auf dem Papier mit den Großen in Europa mithalten kann. Bei Champions-League-Sieger Real Madrid stand am Ende zwar eine 2:3-Niederlage, doch das zwischenzeitliche 2:2 nach 0:2-Rückstand werteten viele Spieler als moralischen Schub, Verteidiger Neven Subotic als "Hoffnung für die nächsten Spiele".

Der Routinier zog sogar Parallelen zur Krisensaison 2014/15. Damals hagelte es in der Hinrunde einst fünf Niederlagen in Folge, die Dortmunder waren zeitweise Tabellenletzter. Am Ende ging es immerhin in die Europa League. Auch nun soll es "Zentimeter für Zentimeter nach oben" gehen. Ob solch kleine Schritte Bosz allerdings retten können, bleibt abzuwarten.

Dem Trainer, seinen Spielern und den für Bosz' Anstellung verantwortlichen Klubbossen dürfte noch immer diese bitterböse und schon jetzt legendäre "4:4-Derbyniederlage" gegen den Erzrivalen Schalke 04 im Hinterkopf spuken. Im eigenen Stadion eine 4:0-Führung aus der Hand geben, das hatte schon historische Ausmaße.

Doch am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) muss eine Reaktion folgen.

Keine Ausreden mehr

"Rote Karte, Gelbe Karte, es gibt keine Ausreden", sagte Sahin bereits in Madrid: "Diese drei Punkte müssen her." Koste es, was es wolle. Mit Bremen erwartet Dortmund einen Gegner, der zwar auf Platz 17 steht, nach dem Trainerwechsel von Alexander Nouri zu Florian Kohfeldt aber immerhin seine beiden vergangenen Heimspiele zu Null gewonnen hat.

Daher müsse seine Mannschaft laut Bosz "kompakt stehen", aber auch "offensiv verteidigen". Eine Taktik, die zuletzt nicht aufgegangen war.