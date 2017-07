Modeste verteidigt Wechsel

Erlebe

Eintracht Frankfurt International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Borussia Dortmund Premier League Di 18:00 Poltawa -

Schachtjor Donezk Premier League Di 18:30 Dynamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Bromwich International Champions Cup Mi 13:20 FC Bayern München -

Arsenal Club Friendlies Mi 14:00 FC Schalke 04 -

Besiktas Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:00 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras UEFA Europa League Do 19:30 Galatasaray -

Östersund Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 03:30 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:00 Inter Mailand -

FC Schalke 04 International Champions Cup Sa 11:35 FC Bayern München -

AC Mailand CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Premier League Sa 16:30 Zenit St. Petersburg -

Rubin Kasan Club Friendlies Sa 18:00 SC Freiburg -

Feyenoord Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Macva Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg Super Liga So 19:00 Roter Stern -

Radnicki Serie A So 21:00 Fluminense -

Corinthians International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos

Fünf Tage nach dem Abschluss seines Kaugummi-Wechsels vom 1. FC Köln zum chinesischen Klub Tianjin Quanjian versucht der französische Torjäger Anthony Modeste seinen Ruf bei den FC-Anhängern zu retten. Seine Worte seien "keine leeren Phrasen eines Söldners in Mickey-Mouse-Hosen", schrieb der 29-Jährige auf seiner Instagram-Seite. Noch kurz vor seinem Abgang in die Super League hatte der Torjäger den FC als seine "Heimat" bezeichnet.

Zum wochenlangen Hickhack um den Transfer, in dem sich die Risse zwischen dem FC und Modeste immer weiter vertieften, erklärte der Angreifer lapidar: "Fehler und Missverständnisse passieren überall." Unter dem Strich sei er "sehr dankbar, dass ich beim FC so viel dazugelernt habe und auch ein bisschen stolz, meinen Beitrag zum Erreichen der Europa League geleistet zu haben."

Modeste wurde nach seinem Wechsel vor allem vom Kölner Vizepräsident Toni Schumacher hart kritisiert. "Tony hat sich vieles kaputt gemacht und zumindest nicht die Wahrheit gesagt", erklärte das einstige Torwartidol.

"Ganz besondere Etappe in meinem Leben"

Modeste hatte unter anderem den Medizincheck in Tianjin absolviert, bevor eine Einigung zwischen den Vereinen bestanden hatte. Unmittelbar vor Abschluss des Transfers klagte er dann in einem einstweiligen Verfügungsverfahren auf seine Wiederteilnahme am Trainingsbetrieb der Kölner, für die er in zwei Spielzeiten insgesamt 40 Bundesliga-Tore erzielt hatte.

Modeste, Oscar und Co.: Die spektakulärsten China-Transfers © getty 1/38 Das Wechseltheater um Anthony Modeste ist endlich beendet. Der Kölner geht nach zwei Jahren beim FC nach China. Doch auf wen trifft der Kölner dort? Wir blicken auf die spektakulärsten Transfers der chinesischen Klubs © getty 2/38 Der bekannteste Fang der letzten Wochen war aus deutscher Sicht Roger Schmidt. Der Ex-Leverkusener unterschreibt bei BJ Sinobo Guoan einen Vertrag bis 2019 © getty 3/38 Auch recht frisch dabei: Fabio Capello. Der ehemalige Nationaltrainer Russlands trat sein Amt bei JS Suning am 11. Juni an. Sein Vertrag läuft bis zum 31.12.2018 © getty 4/38 Gregorio Manzano trainierte früher mal Atletico Madrid. Seit Ende April leitet er bei GZ H. Zhicheng die Geschicke © getty 5/38 Luiz Felipe Scolari war sozusagen der Vorreiter für namhafte Trainer, die es in die Chinese Super League zog. Im Juni 2015 schloss sich der Brasilianer Guangzhou Evergrande an © getty 6/38 Auch Felix Magath wagte nach seinem etwas enttäuschenden Engagement beim FC Fulham den Sprung ins Reich der aufgehenden Sonne. Der SD Luneng überzeugte "Quälix" © getty 7/38 Eigentlich war Manuel Pellegrini mit Manchester City relativ erfolgreich. Für Pep Guardiola musste jedoch selbst er Platz machen. Seit August trainiert er Hebei China Fortune © getty 8/38 Ein weiteres Mitglied der Chinese Super League heißt Andre Villas-Boas. Der Portugiese soll bei Shanghai SIPG Medienberichten zufolge 11 Mio. Pfund pro Jahr verdienen © getty 9/38 Last but not least: Fabio Cannavaro. Der Italiener trainiert seit über einem Jahr TJ Quanjian. Aber nun genug Trainer, kommen wir zu den bekanntesten Spielern in China und einigen absurden Transfersummen © getty 10/38 Immer noch unfassbar! Chelseas Oscar wechselt für rund 71 Millionen Euro zu Shanghai SIPG und ist damit der teuerste Europa-Export nach China. Angeblich soll er solide 415.000 Euro verdienen. Wöchentlich. Netto © getty 11/38 Odion Ighalo zog es Ende Januar für 23,3 Millionen Euro vom FC Watford zu CC Yatai. Aber klar, wer es in der abgelaufenen Saison in 18 Spielen zu einem Treffer geschafft hat, ist über 20 Millionen wert © getty 12/38 St. Petersburgs Axel Witsel bestätigte Anfang des Jahres seinen Wechsel zu Tianjin Quanjian. Juventus war damit aus dem Rennen. Ablöse: 20 Millionen Euro © getty 13/38 Und ihn hier hat es auch nach China verschlagen: Alexandre Pato. Der Brasilianer wechselte Ende Januar für 18 Millionen Euro von Villarreal zu TJ Quanjian © getty 14/38 TJ Teda investierte runde 12 Millionen Euro in Brown Ideye (zuvor: Olympiakos Piräus) © getty 15/38 In Argentinien hat Carlos Tevez genug Wappen geküsst. Er wechselt für 10,5 Millionen Euro zu Shanghai Greenland Shenhua. Offenbar verdient er bis zu 750.000 Euro in der Woche © getty 16/38 Der ehemalige Vallecano-Profi Chengdong Zhang schaffte Anfang des Jahres den Sprung von BJ Sinobo Guoan zu HB CFFC. Sein neuer Arbeitgeber blätterte Mitte Januar 2017 mal eben 20,44 Millionen Euro auf den Tisch © getty 17/38 Auch Yongpo Wang (l.) hat seinen Beitrag zum Rekord geleistet: TJ Quanjian überwies 12,44 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler © getty 18/38 Na, das ist doch mal wieder ein bekanntes Gesicht: Für geschmeidige 12 Millionen Euro hat sich Chongqing Dangdai Lifan den ehemaligen BVB-Stürmer Adrian Ramos geangelt. Ab dem 1. Juli wird er in China Fußball spielen © getty 19/38 CC Yati schnappte sich Eintrachts Szabolcs Huszti für eine Million Euro. Lächerlich! © getty 20/38 Die Liste ist lang und scheinbar unendlich. Stellvertretend wird noch Cui Min genannt. Warum? Den verpflichtete YB Funde eins für 175.000 Euro und verkaufte ihn für 11,5 Millionen Euro weiter an SZ FC - clever! © getty 21/38 Aber auch in der Bundesliga haben sich die chinesischen Vereine reichlich bedient. Werder-Reservist Assani Lukimya schloss sich für zwei Millionen Ablöse dem Liaoning FC an © getty 22/38 Der Ex-Leverkusener Renato Augusto kehrte dem brasilianischen Traditionsklub Corinthians für acht Millionen Euro den Rücken. Destination: Beijing Guoan © getty 23/38 Mainz, Köln, Weder. Anthony Ujah machte sich in der Bundesliga einen Namen. Im Juli 2016 verlor Bremen den Stürmer an den Liaoning FC. Immerhin strich Werder 11,5 Millionen Euro ein © getty 24/38 Auch Inter verlor einen Spieler an die chinesische Liga. Fredy Guarin schloss sich Anfang des Jahres 2016 Shanghai Shenhua an. Kostenpunkt: 13 Millionen © getty 25/38 Bei Tottenham konnte sich Paulinho nicht so wirklich durchsetzen. Auch ihn zog es 2015 zu Guangzhou Evergrande. Die Spurs ließen den Brasilianer für 14 Millionen Euro ziehen © getty 26/38 Ricardo Goulart ist einer der Top-Stürmer von Guangzhou Evergrande. 2015 wechselte der Stürmer von Cruzeiro zum chinesischen Serienmeister. Kostenpunkt: 15 Mio. Euro © getty 27/38 Graziano Pelle spielte sich beim FC Southampton ins Rampenlicht und in die Nationalmannschaft. Seit Juli 2016 schnürt der Italiener seine Schuhe für SD Luneng (Ablöse: 15 Mio. Euro) © getty 28/38 Gervinho kehrte im Januar 2016 dem AS Rom den Rücken und heuerte für 18 Millionen Euro bei Hebei China Fortune an. Im Februar 2017 ging es weiter zu den Hebei China Fortune Reserves © getty 29/38 Dass die Stars nicht immer aus Europa kommen müssen, zeigt Elkeson. Der Brasilianer wechselte im Januar 2016 von Guangzhou Evergrande zu Shanghai SIPG - für 18,5 Millionen Euro © getty 30/38 Wir dürfen vorstellen: Ramires! Zum Zeitpunkt des Wechsels der teuerste Spieler der Chinese Super League! 28 Millionen Euro überwies Jiangsu Suning an den FC Chelsea. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs... © getty 31/38 Jackson Martinez zog das Reich der Mitte der Mitte Spaniens vor. Der Kolumbianer wechselte im Februar 2016 für 42 Millionen Euro zu Guanzhou Evergrande © getty 32/38 Jiangsu Suning holte Alex Teixeira im Februar 2016 für 50 Millionen aus Donezk. Warum auch nicht? © getty 33/38 Bei RB Salzburg war er eine lebende Legende, mittlerweile spielt er einen feinen Fuß in China. Um genau zu sein für BJ Sinobo Guaon. Dorthin wechselte er im Februar für 15 Mio. Euro © getty 34/38 Der Brasilianer Hulk schloss sich im Juli Shanghai SIPG an. Die Chinesen legten Zenit St. Petersburg dafür 55,8 Mio. Euro Ablöse auf den Tisch © getty 35/38 Mit 39 Jahren noch gutes Geld verdienen? Für Ricardo Carvalho gar kein Problem. Der Portugiese kickt spaßeshalber seit Februar für Shanghai SIPG © getty 36/38 Früher für Lazio, Inter und Juve aktiv, heute im Dress von HB CFFC: Hernanes. Der Brasilianer besitzt in China einen Vertrag bis zum 31.12.2019 © getty 37/38 Kommen wir zu einem wahren Schnäppchen: Ezequiel Lavezzi. Der ehemalige PSG-Spieler wechselte einst für schmale 5,5 Millionen Euro nach China. Nach einer Zwischenstation kickt er wieder für HB CFFC © getty 38/38 Na, wer kennt ihn noch? Der frühere Chelsea-Mittelfelder John Obi Mikel kickt mittlerweile bei TJ Jeda, wohin er ablösefrei wechselte

"Die Zeit beim 1. FC Köln war für mich und meine Familie eine ganz besondere Etappe in meinem Leben und meiner Karriere", erklärte Modeste nun. Seine Maeva sowie die Kinder Kihanna und Brooklyn fühlten sich in Köln "so wohl", dass sie ohne ihn in der Domstadt blieben, "anstatt in unsere Heimat Frankreich zurückzukehren", führte Modeste aus, der bis 2020 in Tianjin rund 30 Millionen Euro verdienen soll.

Modeste wird zunächst zwei Jahre lang für sechs Millionen Euro an Tianjin ausgeliehen, anschließend besteht für die Chinesen eine bindende Kaufoption über 29 Millionen Euro.