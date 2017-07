FC-Ikone: Modeste vielleicht "betäubt im Kopf"

Erlebe

live Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wehen Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew 1. HNL Sa 21:00 Rijeka -

Slaven Belupo Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Bröndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:00 Inter -

Schalke CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Club Friendlies Sa 18:00 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

Bayern Club Friendlies Di 19:00 Hannover -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United

Toni Schumacher kann den Wechsel von Anthony Modeste vom 1. FC Köln zum chinesischen Erstligisten Tianjin Quanjian nicht verstehen. Der Vizepräsident vom FC ist aber froh, dass das Wechseltheater endlich zu Ende ist.

"Wir haben alles möglich gemacht, dass der Transfer zustande kommt. Warum er bei uns den Auflösungsvertrag letzte Woche nicht unterschrieben hat - keine Ahnung. Aber vielleicht macht das viele Geld auch irgendwie betäubt im Kopf", sagte Schumacher gegenüber Sky Sport News HD.

Allerdings ist die Vereinslegende darüber erleichtert, dass nun immerhin Klarheit herrscht. "Es war meiner Meinung nach unnötig. Aber wie es jetzt gekommen ist, ist alles gut. Schön, dass er da war. Schön, dass er jetzt weg ist."

Köln will Modeste-Geld nicht aus dem Fenster werfen

Am Mittwoch bestätigte der 1. FC Köln den Transfer nach langem Hin und Her offiziell. Dem Vernehmen nach wird Modeste erst für zwei Jahre an Tianjin Quanjian ausgeliehen, danach tritt eine bindende Kaufoption über 29 Millionen Euro in Kraft.

Dieses Geld soll aber nicht leichtfertig ausgegeben werden. "Wir werden nicht wie beim Rosenmontagszug das Geld wie Kamellen mit beiden Händen rauswerfen", sagte Schumacher, der aber auch darauf hinwies, dass Jörg Schmadtke "ein paar Euro kriegt", damit er auf dem Transfermarkt tätig werden kann.

Modeste wechselte 2015 zum 1. FC Köln. In der abgelaufenen Saison erzielte er in 34 Bundesligaeinsätzen 25 Tore.