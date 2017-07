Ende der Exzesse: Chinas Markt "gekillt"

Erlebe

deinen Sport

live Superliga So Live Bröndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Coritiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce Club Friendlies Di 01:30 Columbus -

Frankfurt International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:00 Poltawa -

Donezk Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Club Friendlies Mi 13:50 Schalke -

Besiktas Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras UEFA Europa League Do 19:30 Galatasaray -

Östersund Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:00 Inter -

Schalke CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Premier League Sa 16:30 Zenit St. Petersburg -

Rubin Kasan Club Friendlies Sa 18:00 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

Bayern Club Friendlies Di 19:00 Hannover -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 Bayern -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Club Friendlies Sa 15:30 Bremen -

West Ham First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham

Ende des Booms: Kein Wayne Rooney, kein Pierre-Emerick Aubameyang - die chinesische Super League (live und auf Abruf auf DAZN) gibt sich neuerdings bescheiden. Das hat gute Gründe.

Am Dienstag stellen sich Pierre-Emerick Aubameyang und Mario Götze in Guangzhou vor, tags darauf präsentieren sich Franck Ribery und Robert Lewandowski in Shanghai.

Doch die berühmten Profis werden nicht als neue Superstars der chinesischen Top-Klubs Evergrande oder Shenhua begrüßt, sondern auf Marketingreise mit Borussia Dortmund und Bayern München. Denn der millionenschwere Transferboom, der Spitzenspieler reihenweise ins Reich der Mitte lockte, ist vorbei.

Kein Aubameyang und kein Ribery, kein Wayne Rooney und kein Diego Costa. Nicht einmal der Transfer von Kevin Kampl hat in diesem Sommer geklappt - die einstige Spieleroase, die noch im vergangenen Winter irrwitzige Ablösesummen und verrückte Gehälter versprach, ist ausgetrocknet.

Experte: Staat hat den Markt "gekillt"

Manager Alexander Rosen von Bundesligist 1899 Hoffenheim fühlt sich an den russischen Markt erinnert, "das war auch bald vorbei". Chinas Verband CFA habe den "Wahnwitz selbst reguliert".

In der Tat: Seit Juni ist bei Spieler-Importen eine Steuer von 100 Prozent der Ablösesumme fällig, sofern der betroffene Kicker mehr als 45 Millionen Yuan kostet (5,8 Millionen Euro). Das erklärte Ziel der Regierung: "Irrationale Ausgaben" eindämmen. Die Steuer kommt der Entwicklung des Nachwuchsfußballs zugute.

Diesen hatte die CFA auch im Blick, als sie die Anzahl nichtasiatischer Spieler pro Klub auf vier reduzierte, von denen nur drei gleichzeitig eingesetzt werden dürfen. Für jeden von ihnen muss zudem ein chinesischer U23-Spieler mit auf dem Platz stehen. Die klare Botschaft: Schluss mit dem Millionen-Wahnsinn!

Die Maßnahmen hätten den Markt "gekillt", sagt Simon Chadwick, Professor für Sportgeschäfte in Manchester: "Der Staat hat gesprochen - und wenn der Staat spricht, wird erwartet, dass die Leute zuhören." Die Folge sei der aktuelle Sparkurs.

Modeste, Oscar und Co.: Die spektakulärsten China-Transfers © getty 1/38 Das Wechseltheater um Anthony Modeste ist endlich beendet. Der Kölner geht nach zwei Jahren beim FC nach China. Doch auf wen trifft der Kölner dort? Wir blicken auf die spektakulärsten Transfers der chinesischen Klubs © getty 2/38 Der bekannteste Fang der letzten Wochen war aus deutscher Sicht Roger Schmidt. Der Ex-Leverkusener unterschreibt bei BJ Sinobo Guoan einen Vertrag bis 2019 © getty 3/38 Auch recht frisch dabei: Fabio Capello. Der ehemalige Nationaltrainer Russlands trat sein Amt bei JS Suning am 11. Juni an. Sein Vertrag läuft bis zum 31.12.2018 © getty 4/38 Gregorio Manzano trainierte früher mal Atletico Madrid. Seit Ende April leitet er bei GZ H. Zhicheng die Geschicke © getty 5/38 Luiz Felipe Scolari war sozusagen der Vorreiter für namhafte Trainer, die es in die Chinese Super League zog. Im Juni 2015 schloss sich der Brasilianer Guangzhou Evergrande an © getty 6/38 Auch Felix Magath wagte nach seinem etwas enttäuschenden Engagement beim FC Fulham den Sprung ins Reich der aufgehenden Sonne. Der SD Luneng überzeugte "Quälix" © getty 7/38 Eigentlich war Manuel Pellegrini mit Manchester City relativ erfolgreich. Für Pep Guardiola musste jedoch selbst er Platz machen. Seit August trainiert er Hebei China Fortune © getty 8/38 Ein weiteres Mitglied der Chinese Super League heißt Andre Villas-Boas. Der Portugiese soll bei Shanghai SIPG Medienberichten zufolge 11 Mio. Pfund pro Jahr verdienen © getty 9/38 Last but not least: Fabio Cannavaro. Der Italiener trainiert seit über einem Jahr TJ Quanjian. Aber nun genug Trainer, kommen wir zu den bekanntesten Spielern in China und einigen absurden Transfersummen © getty 10/38 Immer noch unfassbar! Chelseas Oscar wechselt für rund 71 Millionen Euro zu Shanghai SIPG und ist damit der teuerste Europa-Export nach China. Angeblich soll er solide 415.000 Euro verdienen. Wöchentlich. Netto © getty 11/38 Odion Ighalo zog es Ende Januar für 23,3 Millionen Euro vom FC Watford zu CC Yatai. Aber klar, wer es in der abgelaufenen Saison in 18 Spielen zu einem Treffer geschafft hat, ist über 20 Millionen wert © getty 12/38 St. Petersburgs Axel Witsel bestätigte Anfang des Jahres seinen Wechsel zu Tianjin Quanjian. Juventus war damit aus dem Rennen. Ablöse: 20 Millionen Euro © getty 13/38 Und ihn hier hat es auch nach China verschlagen: Alexandre Pato. Der Brasilianer wechselte Ende Januar für 18 Millionen Euro von Villarreal zu TJ Quanjian © getty 14/38 TJ Teda investierte runde 12 Millionen Euro in Brown Ideye (zuvor: Olympiakos Piräus) © getty 15/38 In Argentinien hat Carlos Tevez genug Wappen geküsst. Er wechselt für 10,5 Millionen Euro zu Shanghai Greenland Shenhua. Offenbar verdient er bis zu 750.000 Euro in der Woche © getty 16/38 Der ehemalige Vallecano-Profi Chengdong Zhang schaffte Anfang des Jahres den Sprung von BJ Sinobo Guoan zu HB CFFC. Sein neuer Arbeitgeber blätterte Mitte Januar 2017 mal eben 20,44 Millionen Euro auf den Tisch © getty 17/38 Auch Yongpo Wang (l.) hat seinen Beitrag zum Rekord geleistet: TJ Quanjian überwies 12,44 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler © getty 18/38 Na, das ist doch mal wieder ein bekanntes Gesicht: Für geschmeidige 12 Millionen Euro hat sich Chongqing Dangdai Lifan den ehemaligen BVB-Stürmer Adrian Ramos geangelt. Ab dem 1. Juli wird er in China Fußball spielen © getty 19/38 CC Yati schnappte sich Eintrachts Szabolcs Huszti für eine Million Euro. Lächerlich! © getty 20/38 Die Liste ist lang und scheinbar unendlich. Stellvertretend wird noch Cui Min genannt. Warum? Den verpflichtete YB Funde eins für 175.000 Euro und verkaufte ihn für 11,5 Millionen Euro weiter an SZ FC - clever! © getty 21/38 Aber auch in der Bundesliga haben sich die chinesischen Vereine reichlich bedient. Werder-Reservist Assani Lukimya schloss sich für zwei Millionen Ablöse dem Liaoning FC an © getty 22/38 Der Ex-Leverkusener Renato Augusto kehrte dem brasilianischen Traditionsklub Corinthians für acht Millionen Euro den Rücken. Destination: Beijing Guoan © getty 23/38 Mainz, Köln, Weder. Anthony Ujah machte sich in der Bundesliga einen Namen. Im Juli 2016 verlor Bremen den Stürmer an den Liaoning FC. Immerhin strich Werder 11,5 Millionen Euro ein © getty 24/38 Auch Inter verlor einen Spieler an die chinesische Liga. Fredy Guarin schloss sich Anfang des Jahres 2016 Shanghai Shenhua an. Kostenpunkt: 13 Millionen © getty 25/38 Bei Tottenham konnte sich Paulinho nicht so wirklich durchsetzen. Auch ihn zog es 2015 zu Guangzhou Evergrande. Die Spurs ließen den Brasilianer für 14 Millionen Euro ziehen © getty 26/38 Ricardo Goulart ist einer der Top-Stürmer von Guangzhou Evergrande. 2015 wechselte der Stürmer von Cruzeiro zum chinesischen Serienmeister. Kostenpunkt: 15 Mio. Euro © getty 27/38 Graziano Pelle spielte sich beim FC Southampton ins Rampenlicht und in die Nationalmannschaft. Seit Juli 2016 schnürt der Italiener seine Schuhe für SD Luneng (Ablöse: 15 Mio. Euro) © getty 28/38 Gervinho kehrte im Januar 2016 dem AS Rom den Rücken und heuerte für 18 Millionen Euro bei Hebei China Fortune an. Im Februar 2017 ging es weiter zu den Hebei China Fortune Reserves © getty 29/38 Dass die Stars nicht immer aus Europa kommen müssen, zeigt Elkeson. Der Brasilianer wechselte im Januar 2016 von Guangzhou Evergrande zu Shanghai SIPG - für 18,5 Millionen Euro © getty 30/38 Wir dürfen vorstellen: Ramires! Zum Zeitpunkt des Wechsels der teuerste Spieler der Chinese Super League! 28 Millionen Euro überwies Jiangsu Suning an den FC Chelsea. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs... © getty 31/38 Jackson Martinez zog das Reich der Mitte der Mitte Spaniens vor. Der Kolumbianer wechselte im Februar 2016 für 42 Millionen Euro zu Guanzhou Evergrande © getty 32/38 Jiangsu Suning holte Alex Teixeira im Februar 2016 für 50 Millionen aus Donezk. Warum auch nicht? © getty 33/38 Bei RB Salzburg war er eine lebende Legende, mittlerweile spielt er einen feinen Fuß in China. Um genau zu sein für BJ Sinobo Guaon. Dorthin wechselte er im Februar für 15 Mio. Euro © getty 34/38 Der Brasilianer Hulk schloss sich im Juli Shanghai SIPG an. Die Chinesen legten Zenit St. Petersburg dafür 55,8 Mio. Euro Ablöse auf den Tisch © getty 35/38 Mit 39 Jahren noch gutes Geld verdienen? Für Ricardo Carvalho gar kein Problem. Der Portugiese kickt spaßeshalber seit Februar für Shanghai SIPG © getty 36/38 Früher für Lazio, Inter und Juve aktiv, heute im Dress von HB CFFC: Hernanes. Der Brasilianer besitzt in China einen Vertrag bis zum 31.12.2019 © getty 37/38 Kommen wir zu einem wahren Schnäppchen: Ezequiel Lavezzi. Der ehemalige PSG-Spieler wechselte einst für schmale 5,5 Millionen Euro nach China. Nach einer Zwischenstation kickt er wieder für HB CFFC © getty 38/38 Na, wer kennt ihn noch? Der frühere Chelsea-Mittelfelder John Obi Mikel kickt mittlerweile bei TJ Jeda, wohin er ablösefrei wechselte

28 statt 400 Millionen

Bis zur Schließung des Transferfensters in China am vergangenen Freitag gab die Super League in diesem Sommer gerade einmal 28,5 Millionen Euro aus - für über 110 Spieler. Dortmunds Adrian Ramos (zu Chongqing Lifan) sprengte mit zwölf Millionen Euro als einziger die Obergrenze, ab der die Steuerregel greift.

Im vergangenen Winter gab die Liga noch 402,5 Millionen Euro aus, im Sommer davor 139,5 - insgesamt also 542 Millionen. Das bedeutete Platz 6 in der Welt, direkt hinter den fünf großen europäischen Ligen. Mit einem Minus von über 390 Millionen Euro lag China hinter der englischen Premier League auf Rang zwei.

Wirbel um Anthony Modeste

Damals kamen Topstars wie der Brasilianer Oscar, diesmal Vertragslose, Leihspieler oder Ex-Stars. Kölns Geschäftsführer Jörg Schmadtke machte für das Ende der Exzesse am Beispiel des Transfers von Anthony Modeste auch ein Wirrwarr aus Steuer-, Verbands- und Arbeitsrecht sowie FIFA-Regularien verantwortlich.

Nach wochenlangem Hickhack wurde der Stürmer für sechs Millionen Euro für zwei Jahre ausgeliehen. Danach greift eine Kaufverpflichtung für 29 Millionen Euro - Modestes neuer Klub Tianjin Quanjian hofft, dass die Regularien bis dahin wieder entschärft sein werden. Am Samstag präsentierte der Ex-Kölner sein neues Trikot und erhält wieder seine Stammrückennummer 27.

Lukas Podolski spricht von "dunklen Kanälen"

Ein anderes Problem wird bleiben. Klar seien Traumgehälter von 15, 20 Millionen Euro im Jahr verlockend, sagte Weltmeister Lukas Podolski der Sport Bild, "aber die Verhandlungsmethoden der acht, neun Berater, die sich da teilweise einschalten, kommen schon fast denen von Verbrechern nah". Ein Teil des Geldes verschwinde schnell in "dunklen Kanälen".

Kein Wunder also, dass es Aubameyang, Ribery und Co. bei Stippvisiten belassen.