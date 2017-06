Wölfe verpflichten Talent Landry Dimata

Montag, 19.06.2017

Der Belgier, der auch einen kongolesischen Pass besitzt, hatte in der Vorsaison in 24 Ligaspielen elf Treffer erzielt und erhielt in Wolfsburg einen Fünfjahresvertrag.

"Nany ist ein junger, vielseitig einsetzbarer Angreifer, dessen Entwicklung wir schon seit geraumer Zeit sehr genau mitverfolgt haben. Er zeichnet sich unter anderem durch seine Schnelligkeit und auch einen unbändigen Willen aus", sagte VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe, der keine Details zur Ablösesumme verriet.

Zuvor hatte der Meister von 2009 unter anderem Innenverteidiger John Anthony Brooks für rund 20 Millionen Euro vom Ligarivalen Hertha BSC sowie Olympiasieger William vom brasilianischen Klub Internacional Porto Alegre verpflichtet.

Nany Landry Dimata im Steckbrief