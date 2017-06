Bruchhagen: Toptalent Arp bleibt beim HSV

Mittwoch, 07.06.2017

Angreifer Arp hatte zuletzt bei der U17-EM für Furore gesorgt und das Interesse anderer Klubs auf sich gezogen. Sein Vertrag beim HSV läuft noch bis 2018, Trainer Markus Gisdol schwärmte zuletzt in höchsten Tönen von ihm.

"Es ist kein Geheimnis, er ist ein super großes Talent. Ihn müssen wir mit aller Macht bei uns behalten", sagte Gisdol: "Er kann ein toller Spieler werden. Wenn er weiter Gas gibt, werden wir in Hamburg viel Freude an ihm haben."

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der HSV will den Vertrag mit Arp möglichst bald verlängern. Der Stürmer ist der prominenteste Bewohner der neuen Nachwuchsakademie des HSV am Volksparkstadion, die am Dienstag offiziell eröffnet wurde.

Jann-Fiete Arp im Steckbrief