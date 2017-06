Medien: Megatalent bleibt beim HSV

Donnerstag, 15.06.2017

Das berichtet die Bild. Demnach wird der 17-Jährige seinen Vertrag beim HSV in den kommenden Tagen bis 2019 verlängern. Der Abschluss des Abiturs soll unter anderem ein Grund sein, um in der Hansestadt zu bleiben.

Der Angreifer erzielte in der B-Junioren-Bundesliga zuletzt 26 Tore in 21 Spielen. Das bekamen auch Klubs wie Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, der FC Chelsea und Real Madrid mit, die laut Bild Interesse an einer Verpflichtung hatten.

Das Monatsgehalt des Youngsters soll nun angeblich auf 20.000 Euro angehoben werden. Zudem soll er ab dem 6. Juli bei den Profis trainieren.

Jann-Fiete Arp im Steckbrief